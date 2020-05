Ben Weyts (N-VA): "Nu definitieve regeling treffen voor rest van schooljaar" KVE

22 mei 2020

11u06

Bron: Belga 70 Onderwijs "Ik denk dat we nu een regeling moeten treffen die definitief is voor de rest van het schooljaar." Dat zei Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts bij het begin van het overleg rond een mogelijke verdere heropening van de scholen.



Weyts zit deze voormiddag samen met de onderwijskoepels en de vakbonden. Ze evalueren de eerste week van beperkte heropening in het onderwijs. In eerste instantie mochten de leerlingen van het eerste, het tweede en het zesde leerjaar in het basisonderwijs en het zesde jaar in het middelbaar onderwijs naar school. Ze bekijken of dat nog kan worden uitgebreid.

Perspectief bieden

"Ik denk dat we echt perspectief moeten kunnen bieden aan zoveel mogelijk kinderen, concreet wil dat zeggen dat we zo veel mogelijk gaan naar een heropening van de scholen", zei Weyts voor het begin van de vergadering. "Ik heb een concreet voorstel dat ik hier op tafel leg en ik hoop dat dat zal beantwoorden aan de vragen die bestaan in Vlaanderen en in het onderwijsveld.”



Weyts is zich naar eigen zeggen bewust van het spanningsveld tussen veiligheid en praktische organisatie. "We weten dat we heel veel vragen van de scholen en na afloop van deze vergadering zullen we nog een tikje meer vragen", zei hij. Een meerderheid van de scholen is volgens hem wel bereid om verder te gaan in de heropening.



De regeling die vandaag wordt getroffen moet volgens de minister definitief zijn voor de resterende vijf weken van het schooljaar.

Boeve: “We moeten perspectief geven”

“Als we van het perspectief van de kinderen uitgaan en daar de virologische inzichten aan koppelen, denk ik dat we perspectief aan iedereen moeten kunnen geven. Dat zal niet hetzelfde perspectief zijn omdat de context ook verschilt”, stelde Lieven Boeve als topman van het katholiek onderwijs.

“De eerste dagen zijn goed verlopen”, klinkt het. “Ik denk dat we dat ook in de evaluatie zullen inbrengen. We weten sowieso dat het tweede en het vierde jaar voor het secundair een vraag is die nog open staat. We weten ook dat de Veiligheidsraad bepaald heeft dat het kleuteronderwijs tot 31 mei dicht blijft. Daarna zouden we toch ook wat bijkomend perspectief kunnen geven.”

“Ook volgend schooljaar nog niet normaal”

Boeve herhaalde zijn hoop om alle leerlingen nog een keer naar school te kunnen laten gaan. “Ik denk dat we moeten bekijken of we het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs met die nieuwe inzichten op een gefaseerde manier kunnen aanpakken.”

De directeur-generaal blikte tot slot ook nog vooruit naar het volgende schooljaar. We moeten er volgens hem niet van uitgaan dat op 1 september de scholen weer zullen kunnen openen zoals voor de coronacrisis.

