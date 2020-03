Ben Weyts beantwoordt uw vragen over ons onderwijs in coronatijden: “Komen er nog examens? Laat ons hopen van wel” ADN

25 maart 2020

20u06

Bron: VTM NIEUWS 4 Onderwijs De uitzonderlijke coronatijden hebben ook een grote impact op ons onderwijs. De lessen zijn opgeschort - minstens tot aan de paasvakantie, mogelijk langer. Wat nu? Wat daarna? U liet ons weten met welke vragen u zit over dit schooljaar en ons onderwijs in het algemeen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beantwoordde de belangrijkste in het VTM NIEUWS.

Gaan de scholen meteen na de paasvakantie weer open?

“Ik maak me weinig illusies”, antwoordde de minister eerder vandaag al op het grote vraagstuk of de scholen na de paasvakantie opnieuw openen. “Ik denk niet dat de virologen ons dat gaan adviseren", zei hij.

“Ik zal het in ieder geval niet beslissen, de politiek zal het niet beslissen”, voegt Weyts toe in de studio van VTM NIEUWS. “Het zullen zoals steeds de wetenschappelijke experts zijn die dat zullen beslissen. En maar goed ook.” Weyts herhaalt dat hij zelf niet optimistisch gestemd is. “Ik vrees ervoor. We zullen ons mentaal moeten voorbereiden - of er toch alleszins rekening mee moeten houden - dat de scholen niet meteen zullen openen.”

We zouden echt niet mogen raken aan die zomervakantie

Gaat de achterstand ingehaald moeten worden in de grote vakantie?

“Ook dat is te vroeg om nu te kunnen zeggen”, stelt Weyts. Hij noemt dat in ieder geval een ‘last resort’-oplossing. “We zouden echt niet mogen raken aan die zomervakantie.” De minister probeert ook leraren volop te motiveren om toch les te geven en te zorgen voor opvang - ook in de paasvakantie - als vrijwilliger. “En om dan te zeggen ‘we schrappen een stuk van uw vakantie’, laat ons dat toch maar niet doen. Laat ons op dit vlak wél optimistisch blijven.”

Gaan er nog examens komen op het einde van het schooljaar?

“Laat ons hopen van wel”, reageert Weyts. “We gaan diploma’s niet zomaar weggeven of cadeau geven. Je moet jongeren die een inspanning hebben gedaan ook kunnen belonen, via examens en via diploma’s.”

Als je de aandachtsboog gespannen wil houden en jongeren wil blijven prikkelen, is dat moeilijk als er geen nieuwe leerstof en geen evaluatie is

Moet er toch nieuwe leerstof worden gegeven tijdens de sluiting?

Momenteel is de richtlijn dat scholen tijdens de sluiting geen nieuwe leerstof geven en niet evalueren. Weyts vindt dat ze eventueel toch nieuwe stof mogen aanleveren tijdens de sluiting. Dat zei hij eerder op de dag ook al in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.

“Ik denk dat we daar een volgende stap moeten zetten”, aldus de minister. “Als je de aandachtsboog gespannen wil houden en jongeren wil blijven prikkelen, is dat moeilijk als er geen nieuwe leerstof en geen evaluatie is. Dat is des mensen.” De minister wil “blijven prikkelen” en daarom “voorzichtig” de mogelijkheid geven om nieuwe inhoud aan te bieden via digitale weg.

“We kunnen dat doen via pre-teaching, waarbij je nieuwe lesinhoud geeft, maar daar later op terugkomt, als de scholen weer open zijn”, liet Weyts optekenen in het Vlaams Parlement. Er moet volgens hem dan wel uitdrukkelijk voor worden gezorgd dat alle leerlingen worden bereikt. Vandaar ook de campagne die hij opzette om 10.000 laptops te zoeken voor leerlingen die thuis geen computer hebben. “Zodat iedereen zeker zal kunnen volgen”, klinkt het in de studio.

Wat met de praktijklessen?

“Dat is in de huidige context en met de huidige gezondheidsvoorschriften simpelweg niet te organiseren. We zullen daar even op onze honger moeten blijven zitten. Je kan natuurlijk wel met filmpjes werken waarin je uitlegt hoe je bij iets specifieks te werk moet gaan.”

Gaan studenten in het hoger onderwijs hun diploma kunnen krijgen dit jaar?

“Ook voor de studenten ga ik ervan uit dat er nog altijd examens zullen kunnen georganiseerd worden. We weten niet in welke situatie we zullen zitten binnen dit en een maand, maar we bereiden ons voor op alle mogelijke scenario’s die kunnen volgen. Extreem en minder extreem.”

Voor het hoger onderwijs had Weyts in het Vlaams Parlement overigens nog nieuws. Momenteel is er, volgens de Vlaamse decreten, geen overlap mogelijk tussen twee academiejaren. De minister wil overleggen met de universiteiten en hogescholen of dat moet worden aangepast.

