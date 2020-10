Belgische professoren missen het echte contact met studenten op de campus SVL

05 oktober 2020

12u06

Bron: Belga 2 Onderwijs De omslag naar het digitaal lesgeven heeft bij de professoren aan de Belgische universiteiten voor verschillende bekommernissen gezorgd. Vooral het rechtstreeks contact met de student is een gemis. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging aan alle Belgische universiteiten van de VUB.

De uitbraak van de coronapandemie en bijgevolg de plotse omslag naar digitaal lesgeven was niet enkel voor de studenten, maar ook voor de lesgevers en onderzoekers, een serieuze aanpassing. Eentje met gevolgen. Bij een online enquête die 1.837 academici actief aan een Belgische universiteit invulden tussen eind april en eind mei, geeft zeven op tien van hen aan het face-to-face contact en de rechtstreekse feedback van de studenten bij het lesgeven te missen. De verhoogde aandacht voor het goede verloop van deze nieuwe lesvorm zorgt ervoor dat de respondenten minder aandacht gaan besteden aan hun eigen onderzoek.

“Je ziet dat de proffen alle zeilen hebben bijgezet om de student niet de dupe te laten worden, maar hem door de coronacrisis heen te slepen. Ze lijken het belang van de studenten voorop te stellen ten koste van hun eigen onderzoek”, aldus onderzoekster Iris Steenhout.

Vier op de tien jonge academici maken zich bijgevolg zorgen over hun carrièreperspectieven. Het gaat hier vooral over jonge academici met tijdelijke contracten die voor hun verdere tewerkstelling afhankelijk zijn van het voeren van onderzoek en het schrijven van onderzoeksvoorstellen en artikels.

Beter digitaal lesgeven

Het digitaal lesgeven zorgt voor verschillende bekommernissen die ook losstaan van hun onderzoek en het contact met studenten. De nieuwe manier van werken, en de vergaderingen die er ‘s avonds of in het weekend bij komen, zorgt dat de grens tussen werk en privé soms vervaagt. Dat is vooral het geval bij professoren met kinderen. De onderzoekers stelden verder vast dat stress en spanning (54 %) en de prikkelbaarheid (51 %) toenam bij de respondenten. Bijna de helft van de academici (45 %) heeft meer slaapproblemen dan voor de coronacrisis.

Toch is er ook een positieve vaststelling, want liefst 80 % van de bevraagde academici geeft aan dat ze nu onderlegd zijn in het digitaal lesgeven, terwijl voor het in werking treden van de coronamaatregelen slechts 44 % aanvoelde vlot overweg te kunnen met digitaal lesgeven. Een overgroot deel van de proffen (83 %) laat weten dat ze een thuiskantoor hebben dat voldoende uitgerust is om digitaal les te geven.

“Net als alle andere onderwijsinstellingen, hebben de universiteiten zich vorig academiejaar opnieuw moeten heruitvinden. Wij startten dit onderzoek naar ervaringen van academici met een grootschalige survey op alle universiteiten in België. Met deze resultaten kunnen universiteiten concreet aan de slag om de werkomstandigheden van hun academisch personeel te verbeteren en zo hun welzijn te verbeteren”, aldus Prof. Johan Bilsen.