App met filmpjes moet meer afwisseling brengen in lessen LO IVI

04 mei 2018

08u10

Bron: Belga 1 Onderwijs Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) lanceert een app die meer afwisseling moet brengen in de lessen lichamelijke opvoeding en jongeren moet aanzetten meer te bewegen. De app 'SAM' (Samen Actief met Media) moet leerkrachten lessen LO gevarieerder helpen maken dankzij voorbeeldfilmpjes.

Eerder deze week bleek uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie dat de meeste basisscholen wel voldoen aan de minimumverwachtingen op het vlak van lessen LO, maar scholen mogen best wat ambitieuzer zijn. Zo kunnen ze ook wat meer variatie brengen in de lessen lichamelijke opvoeding en een breder bewegingsbeleid verankeren in de werking van de school. Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits zei toen dat scholen beweging meer moeten "inbedden in de schoolcultuur".

App

De CD&V-minister lanceert nu alvast een app die scholen moet helpen om de LO-lessen wat gevarieerder te maken. De app, ontwikkeld door twee sportleerkrachten, bevat een arsenaal aan videobeelden met oefeningen om leerlingen aan te zetten om te bewegen. Bedoeling is dat de bewegingsoefeningen niet alleen op school maar ook makkelijk thuis kunnen uitgevoerd worden.

"Onze samenleving evolueert razendsnel. Ook de klas raakt doordrongen van digitale hulpmiddelen. Handig voor elke leerkracht om je lessen te verrijken en op maat van elke leerling te werken", zegt Crevits. "Deze app speelt in op de nood om meer te differentiëren en multimedia zoals apps en videobeelden te gebruiken."