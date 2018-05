Antwerps onderwijs: 85 kinderen zonder school, nog 1.100 vrije plaatsen IB

29 mei 2018

06u41

29 mei 2018 - Bron: Belga - Onderwijs Het aantal kinderen dat in Antwerpen via Meld je Aan-secundair nog geen plekje wist te bemachtigen op een secundaire school is verminderd van 618 naar 85. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen vandaag.

Meld Je Aan-secundair (MJA) is een online aanmeldingssysteem voor wie zich wil inschrijven voor het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. In Antwerpen bestond een soortgelijk systeem al voor het basisonderwijs, maar het is de eerste keer dat er voor het secundair met MJA wordt gewerkt.

Wachtlijst

Na de eerste aanmeldingsperiode, eind maart, bleek dat 618 kinderen die aangemeld waren bij MJA geen plaatsje konden bemachtigen in een van hun voorkeurscholen en op een wachtlijst stonden. Vandaag is dat aantal gezakt naar 85, of 2,4 procent van de in totaal 3.454 aangemelde kinderen. Er zijn ook nog 1.100 vrije plaatsen in Antwerpse secundaire scholen, waar ouders vanaf 4 juni terechtkunnen. Dan begint de vrije inschrijvingsperiode.

"Dit ligt in de lijn van de verwachte en verhoopte resultaten", zegt Antwerps schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld). Hij zegt ook dat de ouders van de 85 kinderen zonder plek niet aan hun lot zullen overgelaten worden.