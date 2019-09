Antwerps docent wil studenten klimaatcontract laten tekenen dat examen vervangt jv

26 september 2019

07u59

Bron: Gazet van Antwerpen 0 Onderwijs Een docent sociaal werk aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen is met ziekteverlof gestuurd nadat zijn les vrijdag compleet uit de hand was gelopen. Dat meldt Gazet van Antwerpen. De man riep zijn studenten op tot een verregaand engagement voor het klimaat, wat meteen ook hun examen zou vervangen. Het opleidingshoofd greep nog tijdens de erg tumultueuze les in.

De docent wou vrijdag naar aanleiding van de klimaatbetogingen voor de ‘Global Climate Strike’ zijn eerste les ‘wereldbrede uitdagingen’ in het derde bachelorjaar Sociaal Werk laten plaatsvinden voor het Antwerpse stadhuis op de Grote Markt. Maar hij kreeg daarvoor geen toestemming, wat hem, volgens getuigen, danig zou hebben gefrustreerd. “In plaats van uit te leggen wat we dit schooljaar van zijn vak mochten verwachten, stelde hij ons voor met hem een contract te sluiten, met daarin vier klimaatdoelstellingen”, getuigt een student in Gazet van Antwerpen. Wie die doelen haalde, zou 20 op 20 krijgen voor het examen.

Maar de doelstellingen waren niet min. De studenten moesten 1) zijn les filmen en de beelden aan burgemeester Bart De Wever bezorgen, 2) in groep klimaatacties opzetten, 3) er tegen 1 februari voor zorgen dat alle fossiele brandstoffen op Antwerps grondgebied verboden zijn, en 4) het klaarspelen dat de burgemeester de noodtoestand zou uitroepen wegens de hoogdringendheid van de klimaatzaak.

De studenten slikten dit niet zomaar en gingen in het verweer. “Veel studenten vroegen zich luidop af of de docent een grapje maakte of echt serieus was”, zegt een van hen aan Gazet van Antwerpen. “Maar de meesten maakten zich zorgen over de haalbaarheid van zijn project.” Volgens de docent was het allemaal goed te doen, maar hij kwam toch met een alternatief voor wie niet zou meegaan in zijn klimaatactivisme: twee weken voor de examens zouden zij de presentatie van zijn cursus én de examenvragen van vorig jaar krijgen, om alsnog te kunnen slagen voor zijn vak.

Door de tegenwind begon de docent “steeds harder te roepen”, getuigt nog een andere student in de krant. “’Als we nu niets doen, kunnen jullie over enkele jaren niet meer gaan skiën’, riep hij. En: ‘Slavernij is ook niet afgeschaft omdat de meerderheid het wilde.’”

Enkele studenten mailden uiteindelijk over de chaos naar het opleidingshoofd, dat nog tijdens de les ingreep en de docent weghaalde uit de aula. De studenten kregen te horen dat ze zeker geen contract moesten tekenen.

De docent was vroeger politiek actief voor Groen en voor PVDA. Hij is ook de man achter ‘Antwerpen Schaliegasvrij’, een beweging die zich kant tegen de komst van chemiereus Ineos naar de Antwerpse Haven.

Zelf spreekt hij in een reactie aan Gazet van Antwerpen van een “didactisch concept” en van een “eenmalig experiment”. Hij wilde naar eigen zeggen een “krachtige leeromgeving” scheppen en “naspelen wat er op internationaal vlak aan de hand is”. De Karel de Grote Hogeschool distantieerde zich van de lesmethode van de docent en wou enkel kwijt dat hij nu met ziekteverlof is.