Anderstalige leerlingen mogen moedertaal spreken in gemeenschapsonderwijs kv

05u05

Bron: Belga 0 Benoit De Freine Onderwijs Leerlingen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, mogen die ook gebruiken op de speelplaats en zelfs in de klas. Dat staat in een nieuwe leidraad waarmee het Gemeenschapsonderwijs (GO!) dit schooljaar aan de slag gaat, zo schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

In een nieuwe leidraad, die het GO! in al zijn scholen verspreidt, staat dat directeurs positief moeten omspringen met de moedertaal, of die nu Spaans, Pools of Arabisch is. Want verbieden werkt contraproductief, klinkt het. "Doordat we positiever omspringen met die talen voelen leerlingen zich beter op school en leggen ze ook makkelijker de brug naar het Nederlands", zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het GO! .

Het GO! is niet het enige net dat meer aandacht wil voor de moedertaal op school. Het stedelijk onderwijs in Gent heeft een gelijkaardige visie en ook de grootste onderwijskoepel - Katholiek Onderwijs Vlaanderen - werkt aan een "ondersteuningsdocument" om leraren aan de slag te doen gaan met alle talen in de klas.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat het Nederlands de onderwijs- en instructietaal is en dat dat zo moet blijven. "Maar dat scholen een visie ontwikkelen om met die meertaligheid om te gaan is een goede zaak."

Meer over onderwijs en opvoeding