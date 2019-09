Amsterdamse basisschool sluit wegens gebrek aan leraren IB

27 september 2019

01u00

Bron: Belga 0 Onderwijs In het Nederlandse Amsterdam moet een basisschool noodgedwongen de deuren sluiten omdat er niet genoeg leraren zijn. De 16e Montessorischool in Amsterdam-Zuidoost heeft 111 leerlingen. De ouders van de scholieren zijn gisterenavond ingelicht.

"We moeten de school sluiten omdat we door het lerarentekort geen goed onderwijs kunnen garanderen", meldt de Stichting Sirius waaronder de school valt. Volgens de stichting zijn er voor twee groepen geen vaste docenten en bleek het niet mogelijk om die vacatures in te vullen.

De school gaat zijn best doen om de leerlingen op andere scholen in Amsterdam-Zuidoost onder te brengen. De instelling gaat officieel op 1 januari dicht. Maar na de herfstvakantie, over drie weken, moeten de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 de school al hebben verlaten omdat het lerarentekort vooral in die klassen speelt.

“Dramatische situatie”

Het Nederlandse ministerie van Onderwijs noemt het heel vervelend voor de leerlingen en hun ouders. Deze school heeft zich niet eerder bij het departement gemeld. Daarom zegt het ministerie niet precies te weten welke situatie hieraan ten grondslag ligt, maar het zal zich snel laten informeren.

PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt het voorval dramatisch. "In dit rijke land moet een school dicht omdat er geen leraren te vinden zijn. Het kabinet moet geen dag langer wachten en geld op tafel leggen.”