Alle lessen opgeschort: "Laat kinderen vooral niet in vakantiemodus geraken"

12 maart 2020

22u13 404 Onderwijs “Scholen sluiten? Volstrekt zinloos”, zei viroloog Marc Van Ranst begin maart. Een dikke week later is het dus toch zover. Vrijdag kunnen kinderen nog gewoon naar school, maar vanaf maandag worden alle lessen opgeschort. Scholen worden wel verplicht om opvang voor hun leerlingen te voorzien, want de grootouders inschakelen wordt afgeraden. “Zorg vooral dat leerlingen niet in vakantiemodus raken”, zegt onderwijsexpert Martin Valcke.

“Bij een dodelijke infectie moet je niet twijfelen, maar het sluiten van scholen is momenteel volstrekt zinloos.” Dat zei viroloog Marc Van Ranst op 4 maart, op het moment dat de scholen in Italië dicht gingen. Amper een dikke week later heeft de Nationale Veiligheidsraad nu toch beslist om alle lessen de komende drie weken - tot aan het begin van de paasvakantie op 3 april - op te schorten.

Opvang

Sluiten of niet, het is hoe dan ook een moeilijke oefening, zegt microbioloog Herman Goossens. “Een hele moeilijke. Er is geen enkele casus, ook internationaal niet, waarbij kinderen aan de bron van een uitbraak liggen. Er is ook weinig wetenschappelijke evidentie dat kinderen een rol spelen bij de verspreiding. Ik zou het niet doen.”

Ook van Ranst waarschuwde voor de gevolgen van zo’n drastische beslissing. “De impact op de samenleving zou gigantisch zijn”, zei hij eerder. “Gaat een school dicht, dan moet je die kinderen in thuisisolatie houden. Dat betekent dat één ouder thuis moet blijven om op hen te letten, dat de helft van de bevolking niet aan de slag kan en dat bedrijven en dus ook ziekenhuizen maar op halve kracht draaien. Dat is in tijden van een pandemie geen goed idee.”

Scholen moeten wel degelijk een plan klaar hebben. Taken of herhalingsoefeningen uitdelen via platformen als Smartschool, bijvoorbeeld Martin Valcke (UGent)

Vakantiemodus

En nu? Een goeie 731.000 lagere schoolkinderen en 448.000 middelbare scholieren moeten plots thuisblijven tussen vier muren of naar de schoolopvang. “Tja, wetenschappelijke experimenten of ervaringen zijn daar niet mee bekend, natuurlijk”, zegt onderwijsexpert Martin Valcke (UGent). “Als we vergelijken met crisiservaringen in het buitenland, bijvoorbeeld rampen of oorlog, zien we wel dat de impact op ouders bijzonder groot is. Wie zal die kinderen opvangen? Op grootouders kunnen ze in dit geval niet rekenen - dat wordt ook afgeraden. Om die reden blijft in heel veel gevallen de kinderopvang wél open. Die moet je net versterken op dit moment, en de gezondheidsmaatregelen daar opdrijven.”

Ook voor de leerlingen zelf brengt zo’n schoolsluiting wel wat teweeg. “Hun structuur valt plots weg”, kaart Valcke aan. “Zo’n lockdown is niet zoals vakantie. Scholen moeten wel degelijk een plan klaar hebben. Taken of herhalingsoefeningen uitdelen via platformen als Smartschool, bijvoorbeeld. Het onderwijs kan dit zelfs als een kans zien om zo’n zaken snel te ontwikkelen. Laat hen die eerste week vooral niet in vakantiemodus gaan, want dan wordt het heel moeilijk om hen er uit te krijgen.”

Blijven zitten?

Voor zittenblijven omdat de paasexamens mogelijk niet doorgaan, hoeven leerlingen niet te vrezen. “Automatisch levert zo’n onderbreking een leerachterstand op. Zeker in het lager, waar leerlingen die geen zelfstandigheid hebben, moet je de ouders mee betrekken. Maar ik geloof in de veerkracht van het systeem. De opgelopen achterstand in het leerplan en de eindtermen, kan volgend schooljaar gecompenseerd worden. En examenperiodes zijn decretaal zo bepaald dat er formeel gezien maar twee per jaar moeten zijn.”

