Alle hogere diploma's automatisch erkend in Benelux

25 januari 2018

Alle hogere diploma's van België, Nederland en Luxemburg worden voortaan automatisch erkend in de drie landen. Dat is het gevolg van een overeenkomst die vandaag werd gesloten tussen de ministers van onderwijs.

Sinds 2015 was er al een automatische erkenning voor de bachelor- en masterdiploma's. Sinds vandaag is dat ook het geval voor bijvoorbeeld graduaten en doctoraten. Daarvoor moeten studenten nog steeds lange en dure procedures doorlopen, om hun titels te laten erkennen in een van de andere landen. De procedure kan in sommige gevallen maanden duren en meerdere honderden euro's kosten.

De Benelux is volgens de drie ministers de enige regio in Europa waar elk diploma hoger onderwijs nu automatisch wordt erkend. Dat is goed nieuws voor de studenten, maar ook een administratieve vereenvoudiging.

Historische stap

"Voortaan heb je als Vlaming de zekerheid dat het niveau van je officieel erkende hoger onderwijsdiploma automatisch ook in Nederland en Luxemburg wordt erkend", zegt Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). "Met deze ondertekening wordt een belangrijke hindernis weggewerkt om over de grens te gaan studeren of te werken. Dit is een historische stap en een voorbeeld voor heel Europa."