Actie met spaarkaart moet leerlingen stimuleren fluohesje en fietshelm te dragen

Bron: Belga 1 Twitter - Onderwijs Voor het derde schooljaar op rij loopt in heel Vlaanderen de actie "Helm Op Fluo Top". Die dient om leerlingen uit de kleuter- en lagere school te stimuleren een fietshelm en fluokledij te dragen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) gaven vandaag in basisschool De Regenboog in Grimbergen het startschot voor de actie.

Alles samen hebben 1.236 scholen zich ingeschreven om aan de actie deel te nemen, goed voor meer dan 326.000 leerlingen. Aan de vorige editie namen 310.000 kinderen deel.

Bedoeling is de veiligheid van jonge voetgangers en fietsers op weg naar school en naar huis te vergroten. Zowat een op de drie kinderen tussen drie en elf jaar die in Vlaanderen het slachtoffer worden van een verkeersongeval, zijn immers op weg van of naar school. In de donkere wintermaanden zijn ze extra kwetsbaar. Een fluohesje maakt dat ze beter en van op een grotere afstand zichtbaar zijn. Als er toch een ongeval gebeurt, dan verlaagt een helm het risico op een ernstig hoofdletsel.

Naar de dierentuin

Leerlingen die met een fluohesje en/of een helm naar school komen, kunnen stickers verzamelen voor op een spaarkaart. Op die manier kunnen ze een gratis toegangskaart tot het Serpentuarium in Blankenberge, Planckendael of de Zoo in Antwerpen bijeensparen. Sparen kan ook in klasverband. De klassen die de meeste stickers verzamelen, maken kans op een klasuitstap naar de Zoo of Planckendael of Nutcase-fietshelmen voor de hele klas.

"De veiligheid van kinderen in het verkeer hangt in de eerste plaats af van de manier waarop anderen zich gedragen", zegt minister Weyts. "Maar door er voor te zorgen dat je als kwetsbare weggebruiker beter gezien wordt, kun je ongevallen voorkomen. En met een fietshelm beperk je de letsels als het toch fout loopt. Daarom wil ik kinderen positief stimuleren om een fluohesje en een fietshelm te dragen en hen daarvoor belonen".

