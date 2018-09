Academiejaar KU Leuven plechtig geopend: meteen protest van vredesactivisten Redactie

24 september 2018

11u23

Bron: belga 0 Onderwijs Aan de KU Leuven is het nieuwe academiejaar plechtig geopend. De stoet van de togati trok vanmorgen door de binnenstad, gevolgd door een eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk. Vanmiddag volgt er nog een receptie en vanavond staat er een openingsconcert op het programma.

Een twintigtal vredesactivisten heeft betoogd naar aanleiding van de opening van het academiejaar. Op initiatief van enkele organisaties, zoals Pax Christi, wilden ze rector Luc Sels herinneren aan het mensenrechtencharter dat hij beloofde als toetssteen voor de beoordeling van toekomstige onderzoeksprojecten.

De vredesactiviteiten protesteerden bij de opening van het vorige academiejaar tegen de samenwerking van onderzoekers van de Rechtsfaculteit aan een Europees onderzoeksproject over ondervragingstechnieken waar ook de Israëlische politie bij betrokken was.



Mensenrechtencharter

In december vorig jaar maakte Sels dan bekend dat dat project weliswaar afgewerkt mocht worden, maar dat dergelijke samenwerkingen in de toekomst niet meer zouden kunnen. Hij kondigde toen aan een mensenrechtencharter op te stellen dat zou dienen als houvast bij beslissingen over nieuwe projecten.

"Tijdens een ontmoeting dit voorjaar zei Sels ons dat hij het initiatief wou uitbreiden naar de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Onlangs liet hij ons weten dat het nog steeds niet klaar is", aldus Koen Ooms, woordvoerder van de actievoerders. "Wij willen met deze actie laten horen dat wij snelle vooruitgang willen en ook zullen toezien op de toepassing van het charter in de praktijk."

Wapenlobby

De actievoerders riepen de Leuvense universiteit ook op om niet deel te nemen aan een grootschalig onderzoeksproject met betrekking tot de ontwikkeling van wapens dat de EU op verzoek van de wapenlobby wil opzetten.