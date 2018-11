Aardrijkskundeleraren vrezen voor hun vak IB TMA

09 november 2018

Bron: Belga 4 Onderwijs Dreigt aardrijkskunde te verdwijnen als het vak opgaat in een cluster wetenschappen & techniek? In het katholiek onderwijs groeit de onrust, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Het katholiek onderwijs werkt aan een nieuw vak waarin natuurwetenschappen en techniek geclusterd zijn met aardrijkskunde onder de naam 'Wetenschappen & Techniek'. Scholen krijgen de keuze: ofwel behouden ze die afzonderlijke vakken, ofwel kiezen ze voor de nieuwe geïntegreerde aanpak. Leerkrachten aardrijkskunde vrezen dat scholen vooral die laatste optie zullen kiezen.

“Geen quizvak”

"Er is een zeer grote ongerustheid", bevestigt Rita Heyrman, voorzitter van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde. “De algemene kennis van jongeren gaat erop achteruit en dat zal niet veranderen door aardrijkskunde te integreren in een clustervak”, meent Heyrman. Het gaat hier niet over de schrik van leerkrachten om een aantal lesuren te verliezen, maar over het feit dat het vak aardrijkskunde niet naar waarde wordt geschat, benadrukt Heyrman. “Het is geen quizvak waar je de hoofdsteden uit het hoofd leert, maar het creëert een ruimtelijk bewustzijn en geeft een referentiekader”, luidt het. Het biedt antwoorden op vragen als waarom zoveel jonge Afrikaanse mannen naar Europa trekken en waarom China naar Europa komt voor landgrabbing, geeft de voorzitter als voorbeelden.

De vereniging vreest voor een interdisciplinaire aanpak, waarbij er een “grootste gemene deler gezocht wordt in die verschillende vakken”. “We hebben het al vaker gezien, zoals bij vakken als wereldoriëntatie, natuurwetenschappen en PAV (project algemene vakken) in het beroepsonderwijs”, aldus Heyrman. “Die vakken worden gegeven door één leerkracht en dat is vaak geen geograaf.”

"De vraag om dit te doen, is specifiek vanuit de scholen gekomen", reageert Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, die beide opties "legitiem" noemt. Hij deelt wel de bezorgdheid over de strakke timing: op 1 september 2019 moeten de nieuwe eindtermen en dus ook de nieuwe leerplannen in voege treden, met bijbehorende handboeken en correct getrainde leerkrachten.

Volgen de andere netten?

Het is uitkijken naar volgende week, wanneer het gemeenschapsonderwijs (GO!) zijn nieuwe ontwerp-leerplannen voorstelt. Die moeten eerst nog intern voorgelegd worden, voordat ze officieel gepresenteerd worden. Volgens Heyrman werkt GO! meer multidisciplinair en is er een grotere ruimte voor de leerkracht.