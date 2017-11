Aantal spijbelaars blijft stijgen in secundair onderwijs EB

19u23

Bron: Belga 0 Ger Loeffen/Hollandse Hoogte Onderwijs Het aantal spijbelaars in het secundair onderwijs in Vlaanderen blijft stijgen. Het voorbije schooljaar 2016-2017 waren 9.736 jongeren, of 2,5 procent van de leerplichtige leerlingen, minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement gezegd in antwoord op een vraag van Ingeborg Demeulemeester (N-VA). Minister Crevits wil de strijd tegen spijbelen opvoeren en rekent daarbij mee op de ouders en scholen.

Het is al het vierde jaar op rij dat het aantal spijbelaars in Vlaanderen stijgt. Het percentage steeg van 1,70 procent in 2013-2014 tot 2,30 procent in 2015-2016 en 2,50 procent in 2016-2017. In de cijfers zitten enkele uitschieters. Terwijl het spijbelpercentage in het gewoon onderwijs op 1,60 procent zit, ligt dat in het deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) op 55 procent.

Vluchtelingencrisis

Ook OKAN-leerlingen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) spijbelen meer dan gemiddeld. Minister Crevits wijst op de impact van de vluchtelingencrisis. "Waar vroeger vooral leerlingen met een Oost-Europese nationaliteit vaker afwezig waren, zien we vanaf het schooljaar 2015-2016 dat er ook veel spijbelende leerlingen zijn uit Afghanistan, Syrië en Irak."

Vaak gaat het om leerlingen die traumatische zaken hebben meegemaakt. Daarom is er in elke provincie een traumabegeleider voorzien (in Antwerpen twee). Daarnaast zijn er de vervolgcoaches, die jongeren uit het onthaalonderwijs begeleiden bij hun overstap naar het secundair onderwijs. Het aantal vervolgcoaches is op een schooljaar tijd verviervoudigd, stipt minister Crevits aan. Zij rekent erop dat die betere begeleiding een positief effect zal hebben op de spijbelcijfers.

Diverse oorzaken

De oorzaken voor spijbelgedrag variëren. De voornaamste oorzaken van spijbelen zijn een gebrek aan binding met de school, zittenblijven en een verkeerde studiekeuze.

Uit de cijfers blijkt ook dat een groot deel van de spijbelaars tussen 16 en 18 jaar is. Voorts blijkt dat ook jongeren in verstedelijkte gebieden meer spijbelen. Vooral in de grootsteden Antwerpen, Gent en Brussel ligt het percentage problematische afwezigheden een stuk hoger dan in andere gebieden.

De Vlaamse regering lanceerde eerder al het actieplan 'Samen tegen Schooluitval' om het spijbelen tegen te gaan. Dat actieplan bevat meer dan 50 actiepunten. Een van de ingrepen is om sneller in te grijpen bij problematische afwezigheden.

Ook ouders moeten in dit verhaal hun verantwoordelijkheid opnemen, meent de CD&V-minister. "Uit onderzoek blijkt dat veel ouders op de hoogte zijn dat hun kind spijbelt", klinkt het. En ook scholen moeten er alles voor doen om te zorgen "dat een leerling zich goed voelt op school en coaching krijgt in zijn studiekeuze".