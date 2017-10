Aantal leerlingen in Franstalige basisscholen in faciliteitengemeenten stijgt weer TT

Het aantal leerlingen in de negen Franstalige basisscholen in Vlaamse faciliteitengemeenten is na een daling, die zich al enkele jaren manifesteerde, in het schooljaar 2015-2016 terug gestegen van 3.074 tot 3.118. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Willy Segers (N-VA). Naast de zes faciliteitengemeenten rond Brussel wordt er ook in Ronse Franstalig onderwijs aangeboden.

Het aantal leerlingen in het Franstalig onderwijs daalde in de periode 1997-98 tot 2008-2009 van 3.170 tot 2.981 om van dan af weer te stijgen tot 3.169 tijdens het schooljaar 2012-2013. Van dan af ging het echter weer bergaf om in het schooljaar 2015-2016 opnieuw toe te nemen. De scholen met een opmerkelijk groter aantal leerlingen in 2015-2016 situeren zich in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.



Wat het aantal leerlingen in Nederlandstalige scholen in faciliteitengemeenten betreft, werd er in 2015-2016 daarentegen voor het eerst sinds lang een daling opgetekend. Dat schooljaar schreven er zich 8.140 leerlingen in tegenover 8.156 het jaar voordien. Tijdens het schooljaar 1997-98 werden er nog slechts 6.901 inschrijvingen geregistreerd in deze scholen.