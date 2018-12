80% van de leerkrachten vindt dat niveau van ons onderwijs daalt ivi

Bron: Het Nieuwsblad 13 Onderwijs Acht op de tien leerkrachten vinden dat het niveau van ons onderwijs zienderogen aan het dalen is. Dat blijkt uit een enquête dat onderzoeksbureau iVOX heeft uitgevoerd in opdracht van Het Nieuwsblad.

De enquête werd ingevuld door 2.920 leerkrachten. Acht op de tien leerkrachten geeft dus aan dat de kwaliteit van ons onderwijs daalt, één op de zes heeft het zelfs over een sterke daling. Zo’n 44% van de leerkrachten vindt het niveau nog gemiddeld, 38% noemt het niveau hoog.



Leerkrachten in het middelbaar onderwijs zijn nog strenger over de kwaliteit: meer dan één op vijf vindt dat het niveau laag ligt. Bijna 67% is van mening dat het makkelijker is geworden om een diploma secundair onderwijs te behalen. Volgens 27% wordt de jeugd onvoldoende voorbereid op het “echte leven” na de schoolbanken.



Slechts één op de drie leerkrachten denkt overigens dat de onderwijshervorming op 1 september volgend jaar verbetering zal brengen.

