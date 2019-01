6- en 7-jarigen overspoelen academies KAAP VAN 200.000 CURSISTEN VOOR HET EERST IN ZICHT Bieke Cornillie en Astrid Roelandt

14 januari 2019

06u53 0 Onderwijs Nooit eerder telden de Vlaamse kunstacademies zoveel leerlingen. Net geen 200.000 cursisten leren een instrument bespelen, toneelspelen, schilderen of dansen. De stijging is vooral te danken aan de vele 6- en 7-jarigen die zich dit jaar voor het eerst voor álle disciplines konden inschrijven.

De tijd dat notenleer een suffe bedoening was, pianoleerlingen alleen maar Beethoven nastreefden en elke eerstejaars beeldende vorming een eigen interpretatie moest geven van de Zonnebloemen van Van Gogh is helemaal voorbij. De kunstacademie is hip én groter dan ooit.

Dit schooljaar hebben welgeteld 199.361 kinderen, jongeren en volwassenen zich ingeschreven aan één van de 168 academies, een stijging met 8% ten opzichte van 2017-2018.





Die toename is vooral te danken aan de allerkleinsten. Terwijl 6- en 7-jarigen vroeger enkel dans of beeldende kunst konden volgen - voor muziek en woordkunst-drama moesten ze wachten tot ze het derde leerjaar basisonderwijs - zijn ze nu in álle richtingen welkom.

Een goeie zet, want in deze jongste groep is de groei het grootst: het aantal inschrijvingen steeg van 17.873 naar 28.116, een toename van liefst 57% in één jaar tijd. Bijna de helft van hen kiest voor beeldende en audiovisuele kunst. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) breidde het aanbod ook uit met een domeinoverschrijdende initiatie - het zogenaamde ‘kunstbad’ waarin de kinderen kennis kunnen maken met alle disciplines.

Leve de piano

Met uitzondering van dans, waar een daling van 3,3% wordt opgetekend - net doordat de 6- en 7-jarigen nu meer keuzemogelijkheden hebben - groeien alle takken van het deeltijds kunstonderwijs. De muziekschool gaat er het meest op vooruit: +10,7%. De piano blijft het populairste instrument, met 25.090 leerlingen. Gitaar (14.729) en viool (5.888) vervolledigen de top drie. In het domein woordkunst-drama staat speltheater op één, terwijl de meeste dansertjes kiezen voor het klassieke repertoire. Bij de beeldende en audiovisuele kunsten gaat schilderkunst de richting tekenkunst vooraf.

De kunstacademie kreeg niet alleen een verjongingskuur, maar ook een facelift van Crevits. Ze schrapte de programmatiestop - academies mochten hun opleidingsaanbod niet zomaar uitbreiden - waardoor nu plots veel meer mogelijk is. Het leidde tot nieuwe richtingen, zoals regisseur, levend model en zowaar ook een dj-opleiding. “De vernieuwingen zijn een onverhoopt succes”, zegt minister Hilde Crevits. “De kaap van de 200.000 leerlingen is in zicht. Het ruimere aanbod voor onze allerjongsten valt overduidelijk in de smaak. Kunstonderwijs is een extra troef voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling en het verbreedt de blik. Vlaanderen heeft een heel sterke traditie van deeltijds kunstonderwijs. Veel van onze grote artiesten hebben les gevolgd aan onze academies.”

We spraken met de zevenjarige Jozef die koos voor ballet en cello, met Laurence (6) die muziek- en woordinitiatie volgt, en met Mathis (7) die klarinet speelt en woord volgt. Lees hun verhalen in onze Pluszone.