3.300 startende leerkrachten krijgen intensieve begeleiding Remy Amkreutz

30 augustus 2018

06u38 0 Onderwijs Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) biedt vanaf dit schooljaar tot 3.300 beginnende leerkrachten intensieve begeleiding aan. Het is een wapen in de strijd tegen het nakende lerarentekort. Vandaag zeggen te veel starters al na enkele jaren het onderwijs vaarwel.

Hoe ga je om met een groep (moeilijke) leerlingen? Hoe bereid je je voor op een les? Maar ook: hoe zorg ik ervoor dat de leerlingen alle doelstellingen halen? Voortaan hoeven startende leerkrachten uit het Gemeenschapsonderwijs die vragen niet meer alleen te beantwoorden. Vanaf komende maand biedt het GO! een ondersteuningstraject aan. Een doelgroep van maximaal 3.300 leraren kan zo rekenen op gratis bijscholing in vier modules: van klasmanagement en het pedagogisch project tot specifieke kennis over hun vak en aanvangsbegeleiding. De lessen vinden plaats in het Brussels hoofdkantoor en in de verschillende scholengroepen.

