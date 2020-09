22 miljoen euro extra voor coronakosten Vlaams onderwijs RL

06 september 2020

04u39

Bron: Belga, De Zondag 0 Onderwijs De Vlaamse regering trekt een extra budget van 22 miljoen euro uit om de coronafactuur in het onderwijs te betalen, bericht De Zondag. Zo komt er meer poetspersoneel om de strenge hygiënemaatregelen te kunnen aanhouden.

"De coronamaatregelen in het onderwijs zadelen de scholen met hogere kosten op", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "De Vlaamse regering maakt nu meer dan 22 miljoen euro extra werkingsmiddelen vrij die de kosten moeten dekken in het eerste trimester."

Concreet gaat 17 miljoen euro naar poetspersoneel. Dat heeft aan een klaslokaal al snel 20 minuten extra werk vanwege de coronapandemie. Ook kan een deel van het geld worden besteed aan CO2-meters om de luchtkwaliteit van klaslokalen te monitoren.

Opvangcapaciteit en leerlingenvervoer

Weyts belooft bovendien 2 miljoen voor extra opvangcapaciteit die nodig zal zijn als leerlingen uit tweede en derde graad onderwijs op afstand moeten volgen. Daarnaast wordt 1 miljoen bestemd voor de werving van CLB-medewerkers, omdat de Centra voor Leerlingbegeleiding nu met contactonderzoek zijn belast.

Ook trekt de Vlaamse regering 2 miljoen euro uit voor leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. "Om te vermijden dat deze leerlingen urenlang op de bus zitten om naar school of terug naar huis te gaan, willen we extra bussen inzetten", zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

