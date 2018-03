120 ouders kamperen vannacht voor school met slechts 88 plaatsen: "En er komen nog een pak ouders bij" Anthony Statius

04 maart 2018

23u21

Bron: eigen berichtgeving 115 Onderwijs Erasmus De Pinte krijgt vanavond opnieuw een massa kamperende ouders op bezoek. Om 17.45 uur arriveerde de eerste mama en tegen 22.30 uur stonden er al 120 namen op de lijst voor slechts 88 plaatsen. "En deze nacht komen er zeker nog een pak bij. Dankzij WhatsApp-groepjes verspreidt het nieuws zich zeer snel onder de ouders", zegt -adjunct-directrice Katrien Choueiri.

"Ik had al enkele rondjes in de buurt gereden en zag dat er meer en meer ouders zich richting de schoolpoort begaven", zegt Stephanie, mama van Nio Callant, die het eerste plaatsje op de lijst wist te bemachtigen. "Alle wachtende ouders werden al snel binnengelaten in de lokalen en morgenochtend krijgen de ouders koffie en boterkoeken. Ondertussen kunnen we ons creatief bezighouden."

"Mijn schoonmoeder woont hier vlakbij en had ons verwittigd dat er rond 18 uur al heel wat ouders begonnen toe te komen", zegt Björn Deduytssche, papa van Floor. "Ik was van plan om pas om 4 uur 's nachts te gaan, maar ik ben dan maar onmiddellijk vertrokken. Ik heb mijn tentje opgezet op het grasveld naast de parking. en 's morgens komt mijn vrouw mij aflossen."

16.30 uur

De inschrijvingen beginnen morgen om 16.30 uur. "Ik verwacht dat de lijst nog een pak langer zal worden tegen dat de inschrijvingen beginnen", zegt adjunct-directrice Katrien Choueiri. "Dit jaar is er een recordopkomst geïnteresseerden, die al de avond op voorhand komen. Dit komt vooral door WhatsApp-groepjes van de ouders. Wanneer ze zien dat er al veel volk staat te wachten, komen iedereen zo snel mogelijk."