1 student op de 4 blokt een nachtje door Tanita De Mey

04 juni 2018

15u32

Bron: VTM Nieuws 0 Onderwijs Een student op de vier doet een nachtje door voor een examen. Dat blijkt uit de nationale Stress-enquête uitgevoerd bij 500 Belgische studenten. Studenten die wel hun nachtrust benutten, slapen gemiddeld zo’n 6,7 uur voor een examen.

Waar het gemiddelde stressniveau in het dagelijkse leven op 5,4 op 10 ligt, geven blokkende studenten hun stressniveau een score van 7,3. Opmerkelijk: uit het onderzoek dat iVOX in opdracht van Omnivit uitvoerde, blijkt dat studenten die aangeven veel te studeren (7,9) ook een hoger stressniveau ervaren dan anderen die weinig (6,5) of gemiddeld (6,8) studeren.

Gemiddeld slapen studenten de nacht voor een examen 6,7 uur. Amper elf procent van de studenten slaapt die nacht meer dan 8 uur, terwijl 38 procent van de Belgische studenten net minder dan 6 uur slaapt.

Meer studeertijd

Niet enkel overdag maar dus ook 's nachts wordt er gestudeerd. In sommige gevallen zorgt stress er zelfs voor dat studenten helemaal niet slapen om zo meer studeertijd te hebben. Zo doet 26 procent van de studenten wel eens een nachtje door voor een examen. Hogeschoolstudenten (38%) doen dit vaker dan universiteitsstudenten (22 procent) of leerlingen in het middelbaar (17 procent).

Examen niet afleggen

Daartegenover geeft 12 procent van de studenten aan dat stress er al voor gezorgd heeft dat ze een examen niet afgelegd hebben. Ook hier valt op dat hogeschoolstudenten (23%) dat meer dan drie keer zo vaak aangeven als universiteitsstudenten (7%).

Dit online onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Omnivit tussen 1 mei 2018 en 12 mei 2018 bij 500 studenten.