1 op de 3 scholen met asbest doet niets ondanks grote gezondheidsrisico's: "Er heerst helaas een vals gevoel van veiligheid"

12 maart 2018



Bron: Belga 1 Onderwijs Niet 20, maar 69 van de 300 onderzochte scholen in Vlaanderen hebben een dringend asbestprobleem. Dat blijkt uit een antwoord van minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen).

Schauvliege liet vorig jaar een voorlopige asbestinventaris maken in 300 scholen. In mei 2017 bleek dat 20 scholen een dringend asbestprobleem hadden. Danen vroeg begin dit jaar om een update van de cijfers en het probleem is nog een pak groter. Uit het antwoord van Schauvliege blijken er uiteindelijk 69 van de 300 scholen met een dringend asbestprobleem te kampen.

Groot risico

Volgens de minister kregen alle scholen reeds tweemaal een mailing van OVAM om actie te ondernemen en zich aan te melden om de sanering te bespreken. Maar ongeveer één derde van de scholen deed dat nog niet, klaagt Danen aan.

Heel wat schoolgebouwen in Vlaanderen hebben nog asbestcementen gevelleien of CV-leidingen waar asbest rond zit. Bij beschadiging van het materiaal, lopen leerlingen en leerkrachten een groot risico. Afgelopen maandag nog werd het Xaveriuscollege in Borgerhout ontruimd nadat er bij werken een asbesthoudende leiding geslepen was.

Vals gevoel van veiligheid

"Rond asbest heerst helaas een vals gevoel van veiligheid", zegt Johan Danen. "Dat komt omdat de gezondheidsgevolgen van contact met asbest pas na 20 tot 40 jaar zichtbaar worden. Het wordt dringend tijd dat we actie ondernemen. Zeker wat asbest in scholen betreft: het gaat om de veiligheid van duizenden leerkrachten en leerlingen die compleet zinloos worden blootgesteld aan grote gevaren. We mogen niet toestaan dat asbest ook het leven van de volgende generatie verziekt. De school moet bij uitstek een veilige en gezonde omgeving zijn voor iedereen."

Asbestsaneringsfonds

Groen pleit voor de oprichting van een asbestsaneringsfonds op Vlaams niveau, een Vlaams meld- en steunpunt voor asbest, gratis screenings, een financiële tegemoetkoming voor de verwijdering van asbest, een verbod op asbestdaken vanaf 2030 en een goed beveiligde ontvangstinstallatie voor asbest in containerparken. Ook meer bevoegdheden voor OVAM, dat scholen moet kunnen dwingen actie te ondernemen, is een interessante mogelijkheid.