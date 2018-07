1.227 kandidaat-tandartsen doen mee aan Vlaams toelatingsexamen, waaronder 169 Nederlanders rvl

04 juli 2018

10u49

Bron: Belga 0 Onderwijs Nadat de kandidaat-artsen dinsdag hun toelatingsexamen aflegden in Brussels Expo, is het vandaag de beurt aan hen die tandarts willen worden. 1.227 kandidaat-studenten zijn ingeschreven. Van hen mogen alleen de 135 studenten met het beste resultaat aan de opleiding tandheelkunde aan een Vlaamse universiteit beginnen, ofwel minder dan één op de tien.

Vanaf acht uur 's ochtends stroomden de eerste deelnemers van de toelatingsproef toe. Enkelingen onder hen arriveerden gepakt en gezakt voor Rock Werchter. Het is de eerste keer dat het aantal kandidaten dat tot de opleiding wordt toegelaten op voorhand vastligt. Niet alle kandidaat-studenten begrijpen waarom dit zo moet zijn, zo bleek aan de ingangspoort van het examen.

"Ze spreken altijd van een tandartsentekort en dan laten ze er maar 135 door", zegt Alexia Hellin, die nu al weet dat ze volgend jaar gewoon opnieuw meedoet als ze niet bij de hoogst gerangschikten zit. "Ik wou tandarts worden vanaf mijn vijf jaar. Dit is iets wat ik echt wil en ik ga dat niet opgeven door dat getalletje van 135 personen dat maar mag starten. Ik ga blijven proberen."

Voorzitter van de examencommissie, Jan Eggermont, verklaart deze paradox: "We zouden op dit ogenblik inderdaad meer tandartsen in de maatschappij willen hebben en die 135 is een verhoging van het aantal geslaagden in vergelijking met vorig jaar. Je moet dit ook zien in vergelijking met de opleidingscapaciteit die we hebben in Vlaanderen. Er is een opleiding tandheelkunde in Gent en in Leuven, we kunnen geen oneindig aantal tandartsen opleiden."

Bijna 8 procent van de deelnemers gisteren aan het artsenexamen waren Nederlanders. Voor het tandartsexamen ligt dat percentage nog hoger. De Nederlanders die naar het toelatingsexamen in Brussel komen, zijn met 169. Pavei Amin uit Arnhem legt uit wat ze in België komt zoeken. "Ik heb al een bachelordiploma dat in Nederland €18.000 kost. Het is gewoon financieel gunstig om in België te studeren. Op middelbare scholen wordt in Nederland ook het advies gegeven om toch even te kijken hoe dat in België zit."