"Zeggen dat we wereldtop zijn, toont een gebrek aan ambitie": experts scherp over dalend onderwijsniveau FT & JBG

01 september 2018

12u36 11 Onderwijs Leerlingen weten steeds minder. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. "Geen verrassing", is econoom en ondernemer Geert Noels scherp. "Dit is een gewilde politiek." Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil benadrukken dat ons onderwijs nog steeds wereldtop is.

"Onderwijs is de belangrijkste eigen hefboom die we hebben", reageert Geert Noels op Twitter nadat eigen onderzoek heeft aangetoond dat het niet goed gesteld is met de kennis van leerlingen. Ze boeren achteruit op elk vak. Noels spreekt over een "falend beleid", waarvoor de verantwoordelijkheid bij pedagogen en beleidsmensen ligt. "Dit is geen verrassing, maar een gewilde politiek: de nivellering gaat naar beneden, het is het afremmen van gepercipieerde oneerlijke voorsprong. Een drama voor de welvaart."

De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen daalt.

Dat is geen verrassing, maar een gewilde politiek: nivellering naar beneden, afremmen van gepercipieerde oneerlijke voorsprong.

Dramatisch voor welvaart.

Ook OESO-onderwijstopman Dirk Van Damme wijst met de vinger naar "inspectie, administratie en pedagogische begeleidingsdiensten". Dat zegt hij in de krant De Morgen. "Scholen kregen al vanaf 2005 het signaal om de lat niet te hoog te leggen, want anders zou een groep leerlingen het niet halen." Louis Verbeke, erevoorzitter van Vlerick Business School, vindt dat kinderen "geslachtofferd worden op het altaar van de middelmatigheid".

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialist Koen Daniëls (N-VA) worden leerkrachten dan weer pedagogisch gegijzeld. "Zij stellen vast dat kennis achteruit gaat, maar zijn bang om het te zeggen", klinkt het op sociale media. "Evalueren om te evolueren is toch een basisprincipe in het onderwijs? Onderwijs heeft nood aan mensen in de klas en school. Niet aan bijkomende structuren die vergaderen, extra papier uitvinden en mensen en middelen weghalen uit scholen. Structuren die pleiten voor vrijheid, gijzelen hun leerkrachten pedagogisch. Daar krijg ik echt schrik van."

Leraars die vaststellen dat kennis achteruit gaat, zijn bang om het te zeggen. Evalueren om te evolueren is toch basisprincipe in onderwijs? Structuren die pleiten voor vrijheid, gijzelen hun leerkrachten pedagogisch. Daar krijg ik echt schrik van.

Voorzitter van N-VA, Bart De Wever, ziet het nieuws als een kans om het onderwijsbeleid van zijn partij in de verf te zetten. "Na lectuur over de achteruitgang van het onderwijsniveau staat het voor mij vast: we moeten de onderwijslijn van N-VA volgende legislatuur sterker doordrukken." Een van de plannen: het M-decreet, dat ervoor zorgt dat kinderen met zorgnoden les kunnen volgen in het gewoon onderwijs, fors bijsturen en leerlingen weer sneller naar het buitengewoon onderwijs sturen.

Wereldtop

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft toe dat de Vlaamse resultaten in dalende lijn zitten. "Ik ben de laatste om dat onder stoelen of banken te steken." Al benadrukt ze ook dat het niveau van het Vlaamse onderwijs nog steeds tot de wereldtop behoort.

Dat klopt ook, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere die blij is dat het thema van de achteruitgang nu op de agenda staat. "Maar zeggen dat het genoeg is dat we wereldtop zijn, toont een gebrek aan ambitie. Wie de achteruitgang van de onderwijsprestaties wil verklaren door migratie, laat het. Iedereen gaat achteruit. Moet er naar onderwijs en onderwijsbeleid gekeken worden voor de daling? Zeker. Maar ook rest van de samenleving speelt een rol. Bijvoorbeeld het belang dat ouders hechten aan goed leren. Is welbevinden dan niet belangrijk? Zeker, maar het is te lang en te vaak als voorwaarde voor leren gezien, terwijl die relatie complex is. Beide zijn belangrijk, maar geen synoniemen. De effecten van een nieuw beleid zijn meestal maar traag zichtbaar."

Zie de verschillende reacties op het onderwijsnieuws in @demorgen en @HLN_BE en mijn aandachtspunten blijken meer dan terecht. Daarom ten overvloede: https://t.co/T0MltwOKi9 Pedro De Bruyckere(@ thebandb) link

Daar hamert ook de minister op. "Doemdenkerij heeft nog nooit een probleem opgelost. Hervormingen in onderwijs zijn een werk van lange adem. Met de vele maatregelen die we nemen, leggen we net de vinger op de wonde: de modernisering van het secundair onderwijs, de nieuwe eindtermen, de invoering van het duaal leren, aandacht voor betere studie-oriëntatie, de hervorming van de lerarenopleiding enzovoort. Samen met het onderwijsveld willen we het beste onderwijs voor elke leerling.”