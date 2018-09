"Primeur voor Vlaanderen": hogeschool lanceert richting zonder vakken of taken Redactie

10 september 2018

19u54

Bron: Belga 2 Onderwijs Aan de Gentse Arteveldehogeschool is vandaag het onderwijsprogramma "3ID Labs" gelanceerd. Daarbij werkt een internationale groep studenten uit verschillende richtingen via het principe van "studiolearning" een semester samen aan de oplossing van een complex maatschappelijk probleem. "Geen aula's, geen taken en geen vakken, maar leren via teamwork en design thinking. Een primeur voor Vlaanderen", zegt de hogeschool.

De Arteveldehogeschool haalde de mosterd onder meer in Finland, bij de oprichters van de LAB-studies aan de Oulu University of Applied Sciences. "Het proces start bij een complex maatschappelijk probleem, aangedragen door een externe organisatie. Bijvoorbeeld: Hoe stimuleer je kinderen met een beperking om aan sport te doen?", leggen coördinatoren Isabelle Vandevyvere en Lieven Desomviele uit. "De teams moeten zelf het initiatief nemen om ontbrekende kennis in huis te halen. Dat kan via literatuur, maar evengoed via het inviteren van gespecialiseerde gastsprekers. De docent neemt de rol op van coach, bewaakt het groepsproces en stuurt waar nodig bij."

Studiolearning

"Studiolearning" zonder taken of vakken is volgens algemeen directeur Tomas Legrand "een bijzonder krachtige onderwijsvorm" om studenten "de veelbesproken 21st century skills bij te brengen die ze nodig zullen hebben in de maatschappij en het werkveld van morgen".

3ID staat voor internationaal, innovatief en intergenerationeel, zegt de hogeschool. "Om tot een doordachte en innovatieve oplossing te kunnen komen, is een divers team een must. Dat wordt samengesteld uit studenten uit diverse disciplines. De eerste editie van 3ID Labs telt 18 deelnemers, tussen 22 en 60 jaar oud, van 7 nationaliteiten, van Brazilië tot Rusland. Hun achtergrond is al even divers: van "reguliere" studenten, tot werkzoekenden in een VDAB-traject, professionals en een aantal anderstalige nieuwkomers."