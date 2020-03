“Ouders worden overladen met schoolopdrachten voor kinderen” HAA

20 maart 2020

16u48

Bron: Belga 0 Onderwijs De Gezinsbond krijgt veel bezorgde signalen van ouders over het schoolwerk van hun kinderen. Nu de lessen op school opgeschort zijn door Covid-19, worden kinderen via digitale leerplatformen overladen met schoolopdrachten. Soms gaat het ook om nieuwe leerstof, die extra uitleg of begeleiding van de ouders vraagt. De Gezinsbond roept op om de druk op leerlingen, ouders én leerkrachten in deze coronacrisis niet te hoog te leggen.

Door de coronacrisis zijn de scholen enkel geopend voor de opvang van bepaalde groepen leerlingen die geen thuisopvang hebben. Scholen en leerkrachten willen schoolse achterstand vermijden en zijn op zoek naar manieren om hun leerlingen 'bij de les te houden' zonder les te kunnen geven. De Gezinsbond wil alle leerkrachten een hart onder de riem steken omdat ze, op school of vanop afstand, elke dag het beste van zichzelf geven om hun leerlingen in deze moeilijke tijden niet aan hun lot over te laten.



"Hoe dit best gebeurt, is een leer- en zoekproces voor alle betrokkenen", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond. Toch roept de organisatie op om de druk op leerlingen, ouders én leerkrachten niet te hoog te leggen.

Nieuwe leerstof

De Gezinsbond zegt heel wat signalen te krijgen van ouders dat hun kinderen overladen worden met schoolopdrachten via digitale leerplatformen. "Dit bezorgt extra stress bij kinderen die nu al kampen met heel wat angstgevoelens. Bovendien gaat het soms om nieuwe leerstof die extra uitleg of begeleiding van ouders vraagt.”



Valgaeren: “Het kan niet de taak van ouders zijn om nieuwe leerstof aan hun kinderen bij te brengen. Dat is het niet tijdens een normaal schooljaar, laat staan in deze periode, waarbij ouders zelf onder grote druk staan. Het aanbieden van nieuwe leerstof vergroot bovendien de kloof tussen leerlingen uit kansrijke en kansarme gezinnen, een probleem waarmee ons onderwijs ook zonder deze crisis ernstig worstelt.”

