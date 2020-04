“Opvang van kinderen is niet primaire taak van het onderwijs” KT

27 april 2020

15u36 48

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Onderwijs Schooldirecteurs zitten met de handen in het haar over hoe ze zich moeten voorbereiden op de heropening op 15 mei. Genoeg vereiste ruimte voorzien voor alle leerlingen, dat is voor sommige scholen moeilijk tot onmogelijk. Ook zijn er zorgen over een grote toestroom van kinderen op de opvang.

Vier vierkante meter per leerling en acht per leerkracht, dat kunnen niet alle scholen realiseren. De groepen mogen ook maar bestaan uit tien leerlingen, al is dat volgens Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen, niet wat zij hebben aangeraden. “De Nationale Veiligheidsraad heeft de voorstellen die wij hebben gedaan verstrengd. Dus nu is het maximaal tien, wij zeiden ‘ongeveer een tiental’.”

Ook de dagopvang vormt een probleem. “Als er meer mensen beroep doen op de opvang, dan verstoort dat de opstart van het gewone lesgeven. En dan denken wij vanuit het onderwijs dat we er ons toch aan moeten herinneren dat onderwijs vooral gaat over lesgeven en dat de opvang niet de primaire taak is van het onderwijs.”