“KU Leuven wil volgend academiejaar onderwijs zoveel mogelijk op campus” LH

02 juni 2020

13u30

Bron: Belga 0 Onderwijs Rekening houdend met de dan geldende veiligheidsnormen wil de KU Leuven haar onderwijs het komend academiejaar zoveel mogelijk op de campus organiseren en enkel opteren voor online leren in die vakken die zich daartoe lenen. Dat stelt de Leuvense rector Luc Sels in een open brief.

Na het uitbreken midden maart van de coronapandemie in ons land schakelde de KU Leuven snel volledig over naar digitaal onderwijs. Die ervaring heeft volgens Sels echter ook geleerd "hoe onvervangbaar direct contact is tussen docent en student en tussen studenten onderling, hoe belangrijk het campusleven is, hoe cruciaal de vlotte toegang tot labo's en bibliotheken...". "Dat is wat we gemist hebben. Dat is wat we willen terugbrengen".

Ook voor de junizittijd opteerde de Leuvense alma mater om de examens zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van het auditorium te laten plaatsvinden. Slechts 14 procent van de examens verloopt online, waarmee de KU Leuven in vergelijking met de meeste Europese universiteit erg ver gegaan is.

Onderwijsactiviteiten die niet of moeilijk online kunnen worden zoals practica, seminaries, vaardigheidstraining, monitoraatssessies, labo-oefeningen en interactiecolleges in groepen van een beheersbare omvang zullen volgend academiejaar maximaal op de campus georganiseerd worden. Ook andere colleges zullen, rekening houdend met de vereiste fysieke afstand, zoveel mogelijk op de campus plaatsvinden.

Rotatiesysteem

In sommige colleges zal indien nodig geroteerd worden met telkens slechts een derde of een vierde van de studenten die les volgt in het auditorium, andere via live streaming. Ook een combinatie van online en contactonderwijs is mogelijk waarbij studenten online actief uitgedaagd worden om de leerstof aan te leren en tijdens de contacturen in kleinere groepen ruimte krijgen voor verdiepende discussies, oefeningen... Elke faculteit zal kunnen kiezen voor een eigen aanpak.

De KU Leuven blijft voorts ook internationale studentenuitwisseling stimuleren. Voor Leuvense studenten die geconfronteerd worden met reisbeperkingen worden vormen van virtuele mobiliteit ontwikkeld zodat ze het opleidingsaanbod van een partnerinstelling in het buitenland vanuit Leuven kunnen volgen en vice versa.

Op kot gaan aangewezen

Sels wijst er tot slot dat 'op kot' gaan mogelijk blijft en zelfs aangewezen is. "Er zal meer dan voldoende activiteiten op onze campussen zijn om de huur van een studentenkamer te rechtvaardigen voor wie dat wenst. Het is bovendien onmisbaar voor je studie en goed voor je geestelijke gezondheid. In het woord 'studentenleven' is ook het stukje 'leven' van belang. Nu reeds wijzen we zowel huurders als verhuurders op de gedragsregels", aldus Sels.