“Hij dwaalt, we moeten net ambitieuzer zijn”: politici reageren negatief op uitspraken topman katholiek onderwijs over eindtermen JV TT

28 maart 2019

13u41

Bron: Radio 1 81 Onderwijs Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, waarschuwt ervoor dat de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs te ambitieus zijn. Volgens Boeve legt de overheid de lat zo hoog dat er heel wat leerlingen riskeren om geen diploma te halen. Dat schrijft hij in zijn nieuwe boek, ‘Het evangelie volgens Lieven Boeve’.

Er wordt te veel gevraagd van de leerlingen in het middelbaar onderwijs, vindt Boeve. De nieuwe eindtermen zijn volgens de directeur-generaal van het katholiek onderwijs te uitgebreid en te ambitieus. Hij pleit er in zijn boek voor om de eindtermen te evalueren.

“Wij doen alsof er maar één lat is en dat die lat de eindtermen zijn”, zei Boeve vanochtend op Radio 1. “Maar er zijn verschillende latten voor leerlingen.” Boeve gaf het voorbeeld van het verschil tussen een wederkerend en wederkerig voornaamwoord. Hij vindt dat veertienjarigen de voornaamwoorden wel moeten kunnen gebruiken, maar niet dat ze de theorie ook moeten kennen. Een wederkerend voornaamwoord is bijvoorbeeld ‘me’ in de zin ‘ik vergis me’. Voorbeelden van wederkerige voornaamwoorden zijn ‘elkaar’ en ‘mekaar’.

De boodschap van Boeve is opmerkelijk omdat tegelijkertijd vanuit andere hoeken de roep alsmaar luider klinkt dat ons tanende onderwijs net nood heeft aan ambitieuze eindtermen.

“Hij wil zelf net een uur Nederlands schrappen”

Bij de politieke partijen wordt veelal negatief gereageerd op wat Boeve zegt. “Prediken dat je voor ambitieus en kwalitatief onderwijs bent en in één adem zeggen dat de minimumdoelen te ambitieus zijn: Lieven Boeve kan dat”, aldus Vlaams parlementslid en onderwijsexpert voor N-VA Koen Daniëls. “Bovendien nog een voorbeeld geven van Nederlands, waar hij dan zelf een uur wil schrappen.”

Bij Thijs Verbeurgt, onderwijsexpert bij sp.a, klinkt het dat we al “te lang aanvaard hebben dat jongeren afstuderen zonder de minimumdoelen te halen, ook in het Katholiek Onderwijs”. Volgens hem “dwaalt” Boeve: “We moeten net nog ambitieuzer zijn.” Vlaams parlementslid Caroline Gennez is hetzelfde standpunt toegedaan. “We hebben net ambitieuze eindtermen - minimumdoelen! - nodig”, zegt het sp.a-lid. “En àlle leerlingen zouden die lat moeten halen. Onaanvaardbaar dat bijna 1 leerling op 5 schoolbanken verlaat zonder minimale competenties voor het echte leven.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits reageert verbaasd op het standpunt van Boeve. Ze wijst er op dat de nieuwe eindtermen - die er nog niet zijn - net in samenwerking met het Katholiek Onderwijs zijn ingevoerd.

Een evangelie laat zich niet vatten in enkele quotes. Blij met de appreciatie door @BoeveLieven. Niet altijd eens met elkaar, maar wel goed samengewerkt, en ja zelfs nieuwe eindtermen met medewerking van @KathOndVla. pic.twitter.com/Epnovu5yEj Hilde Crevits(@ crevits) link