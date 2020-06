'Helikoptercommissie' neemt nieuwe eindtermen secundair onderwijs nog eens onder de loep YV

11 juni 2020

15u04

Bron: Belga 1 Onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs nog eens tegen het licht houden door een “helikoptercommissie”. Die speciale commissie moet de eindtermen bekijken in een “breder maatschappelijk kader” en moet zorgen voor voldoende “draagvlak” voor de nieuwe eindtermen. Dat heeft de N-VA-minister woensdag geantwoord op een vraag van Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

De Vlaamse regering buigt zich momenteel over nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Bedoeling is dat die vanaf het schooljaar 2021-2022 worden ingevoerd. Verschillende ontwikkelcommissies met leekrachten, vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, experten en dergelijke hebben zich zo’n twee jaar lang over de invulling van die nieuwe eindtermen gebogen.

Politieke onenigheid

Het eindtermendossier stond vorige week op de agenda van de Vlaamse regering, maar werd van de agenda gehaald. Volgens critici vanwege politieke onenigheid over het dossier. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman verwijt minister Weyts ook dat hij te veel wil ingrijpen in het werk van de ontwikkelcommissies, dat er zaken geschrapt worden en dat de lat lager gelegd wordt in de verschillende richtingen. Ook sp.a-fractieleider Hannelore Goeman zegt dat ze “zorgwekkende signalen” krijgt en deed een oproep om het dossier weg te houden van “politieke achterkamers”.



Volgens minister Weyts hebben de ontwikkelcommissies goed werk geleverd en is er begin mei een akkoord bereikt met de onderwijsverstrekkers. Maar het werk van die ontwikkelcommissies is volgens hem ook “niet te nemen of te laten”.

“Breder maatschappelijk kader”

Om het draagvlak voor de eindtermen zo groot mogelijk te maken zal een “helikoptercommissie” het dossier nog eens onder de loep nemen. Dat is volgens Weyts de reden waarom het vorige vrijdag van de agenda van de regering is gehaald. Die “helikoptercommissie” zal alles in een “breder maatschappelijk kader” moeten bekijken.

Het is volgens Weyts ook de taak en de plicht van de regering om het voorbereidende werk van de ontwikkelcommissies grondig te bekijken. De N-VA-minister geeft ook toe dat hij heeft ingegrepen, bijvoorbeeld om te waken over het evenwicht tussen algemene vorming en beroepsspecifieke vorming in de drie richtingen (ASO, TSO, BSO).

De N-VA-minister geeft het voorbeeld van de eindterm burgerschap. “Die zal in het ASO meer kennisgericht zijn en in het BSO meer op attitude en gedrag”, aldus Weyts.

De onderwijsminister ontkent ook dat de eindtermen rond (de)kolonisatie in het TSO en BSO zouden sneuvelen. “Die eindterm was meegenomen in het ASO, zal in het TSO in een andere eindterm geschoven worden en ook in het BSO wordt het mogelijk gemaakt om het over de kolonisatie te hebben”, aldus Weyts.