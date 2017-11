"Gelijkekansenbeleid op scholen faalt. We hebben een generatie gecreëerd die volledig gefrustreerd is" HA

Bron: Radio 1 15 Photonews Een jongere wordt weggeleid door de politie na de rellen aan het Muntplein gisteravond in Brussel. Onderwijs In nog geen week tijd was Brussel-Stad twee keer het toneel van gratuit geweld door jongeren. Ze brachten vernielingen aan en speelden een kat-en-muisspel met de politie. " We moeten ons afvragen wat er aan de hand is als we in drie dagen tijd twee keer dergelijke rellen zien", reageerde binnenlandminister Jan Jambon gisteravond op het geweld. Volgens Brussels schooldirecteur Brian Rotsaert is er geen pasklaar antwoord op dat vraagstuk. De man stelt zich wel vragen bij het huidige gelijkekansenbeleid op scholen. "Dat faalt momenteel. Het is dweilen met de kraan open", legt Rotsaert de vinger op de wonde in een interview in 'De Ochtend' op Radio 1.

"Minister Jambon heeft een punt als hij zegt dat we moeten onderzoeken waarom deze jongeren zich tegen de maatschappij keren. In kranten en op sociale media klinkt de roep voor meer repressie, maar dat alleen is niet voldoende", zegt Rotsaert, die de leiding heeft over de Sint-Jorisbasisschool in Brussel-Stad. De directeur heeft geen pasklare oplossing voor het geweld, maar wijst erop dat het schooltraject van veel Brusselse jongeren spaak loopt. "Het gelijkekansenbeleid op scholen faalt op dit moment. Er is heel veel versnippering in het Brussels onderwijs. Kansrijke ouders kunnen bewust kiezen voor een bepaalde school, maar voor kansarme ouders is het een loterij. Áls ze al een plaats vinden in het onderwijs."

Vicieuze cirkel

"Uit internationaal onderzoek blijkt dat scholen in België of Vlaanderen op dit moment goed zijn voor de sterke kinderen, maar de kloof tussen arm en rijk wordt niet gedicht." Ons onderwijs werkt segregatie in de hand, zegt Rotsaert. Volgens het schoolhoofd is het belangrijk dat leraren zich kunnen inleven in de leefwereld van de leerlingen. In zijn eigen school is het lerarenkorps te monotoon, te blank, bekent hij. "Het is voor die onderwijzers zeer moeilijk om zich in te leven in de leefwereld van de allochtone kinderen."

"Het is een vicieuze cirkel", betreurt Rotsaert. "Als wij er niet in slagen om de kinderen kansen en een goede opleiding te geven, zodat zij later mogelijk in het onderwijs zouden kunnen terechtkomen, dan kunnen wij ook geen diversiteit garanderen in het lerarenkorps."

Hefboom

"Op dit moment hebben wij een generatie gecreëerd die totaal losstaat van de maatschappij en die volledig gefrustreerd is." De rellen van vorig weekend en gisterenavond zijn daarvan het resultaat, aldus de directeur. "Het onderwijs zou een hefboom moeten zijn voor kansarme jongeren, maar op dit moment is dat nog steeds niet het geval." Rotsaert hekelt dat er de laatste jaren veel gesnoeid is in middelen. "Op dit moment worden leerkrachten met zo veel problemen geconfronteerd en hebben we te weinig mankracht. Het is dweilen met de kraan open", besluit de man.

"Slechte gewoonte"

De kritiek uit sommige hoeken op het onderwijs in de nasleep van de rellen valt in slechte aarde bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), en het hoofd van het Brussels gemeenschapsonderwijs Jacky Goris. "Het is een slechte gewoonte geworden om bij elk probleem met jongeren meteen en zonder nuance het onderwijs te beschuldigen", zegt Goris in een reactie op Bruzz.be. "Dat is beledigend en onterecht. We maken al vele jaren echt werk van gelijke onderwijskansen en kansarmoede, onder meer via geïndividualiseerd onderwijs en co-teaching", klinkt het. "Scholen leggen ook duidelijke accenten op onder andere burgerzin, kritisch denken en filosoferen met jongeren."

Minister Crevits erkent dat er noden zijn, "maar door met de vinger te wijzen, zullen we dit niet oplossen".