Onderwijs in coronatijden: het antwoord op vijf cruciale vragen

13 maart 2020

17u23 90 Met de beslissing om alle lessen op te schorten, neemt de overheid een drastische maatregel om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregel is broodnodig, benadrukken de beleidsmakers. Maar ze heeft wel gevolgen voor tienduizenden ouders die nu plots op zoek moeten naar opvang voor hun kinderen en tegelijkertijd moeten gaan werken. Vijf cruciale vragen rond de impact op het onderwijs worden hieronder beantwoord.

Wat als u echt geen oplossing vindt voor uw kroost?

Alle lessen op scholen worden vanaf maandag opgeschort en dat blijft zo tot de paasvakantie op 3 april van start gaat. De federale regering benadrukt dat het absoluut niet de bedoeling is om kinderen bij de grootouders te droppen. Wie geen alternatief voorhanden heeft, kan altijd nog wel terecht bij de opvang op school. De crèches blijven sowieso open.

Intussen duiken er creatieve oplossingen op om het probleem aan te pakken. Buren en vrienden kunnen bijvoorbeeld een rotatiesysteem afspreken: om de beurt blijft één ouder thuis die de kinderen van verschillende gezinnen opvangt.

Vakantie of recuperatiedagen opnemen kan natuurlijk ook, maar daar is wel het akkoord van de werkgever voor nodig. Ook de invoering van glijdende uren of overschakelen naar deeltijds werken kan een oplossing zijn, net als telewerk. “Maar de vraag is of je van thuis uit werken kan combineren met de opvang van pakweg twee kleuters”, stelt Geert Vermeir. De juridische expert pleit voor begrip en flexibiliteit van zowel werkgever als werknemer.

Ook verlof om dwingende reden, ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet kan een uitweg bieden. In al die scenario’s lijdt u echter wel loonverlies. U kan er hier nog meer over lezen.

Hoe pakken andere landen het aan?

Ook in Frankrijk en Luxemburg gaan scholen collectief dicht, in Nederland en het Verenigd Koninkrijk blijven ze tot nader order open. De sluiting van de Franse scholen zal minstens vijftien dagen duren. “Het is niet van ganser harte dat we de scholen sluiten. De periode zal zo kort mogelijk zijn, maar we willen nationaal massaal op de rem duwen voor de epidemie”, aldus minister van Volksgezondheid Olivier Véran.

In Duitsland sluiten de scholen intussen in tien van de zestien deelstaten. Na Beieren en Saarland is dat nu ook het geval in onder meer Noordrijn-Westfalen, Berlijn en Nedersaksen. De regio Heinsberg, net over de grens bij Sittard, is zwaar getroffen door het coronavirus. Het leger kreeg zelfs de vraag om extra testmateriaal te voorzien voor de laboratoria.

Nederland en het Verenigd Koninkrijk ondernemen op vlak van onderwijs voorlopig nog niets. Die houding lokt de nodige kritiek uit, bij onze noorderburen vragen zelfs regeringspartijen om scholen toch te sluiten. Premier Mark Rutte blijft voorlopig echter schermen met het negatieve advies van deskundigen. “Ik zou zelf wel willen, maar experts raden mij dat af”, klinkt het. De beslissing wordt elke dag opnieuw geëvalueerd.

Veel Nederlandse ouders houden hun kinderen intussen op eigen houtje thuis van school. Ook leerkrachten melden zich ziek als ze symptomen vertonen, dat leidt op veel Nederlandse scholen tot problemen. Hier en daar zijn er enkele instellingen die nu zelf de beslissing nemen om de deuren te sluiten.

De Britten nemen tot nu toe de minste maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Zelfs massa-events mogen er voorlopig nog doorgaan, hoewel er toch al 596 besmettingen vastgesteld zijn. De teller van het aantal doden staat voorlopig op tien. “Ik maak me grote zorgen, omdat we helemaal niets ondernemen. Nog vier weken en we zitten in het stadium waar Italië zich nu bevindt”, vreest de vroegere minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt.

Kinderen zijn plots de klok rond thuis. Hoe houdt u hen bezig?

“Tja, wetenschappelijke experimenten of ervaringen zijn daar niet rond bekend natuurlijk”, zegt onderwijsexpert Martin Valcke (UGent). “Als we vergelijken met crisiservaringen in het buitenland -bijvoorbeeld rampen of oorlog- zien we wel dat de impact op ouders bijzonder groot is.”

Ook voor de leerlingen zelf brengt zo’n schoolsluiting wel wat teweeg. “Hun structuur valt plots weg”, kaart Valcke aan. “Zo’n lockdown is niet zoals vakantie. Scholen moeten wel degelijk een plan klaar hebben. Taken of herhalingsoefeningen uitdelen via platformen als Smartschool bijvoorbeeld. Laat hen die eerste week vooral niet in vakantiemodus gaan, want dan wordt het heel moeilijk om hen er uit te krijgen.”

Voor zittenblijven omdat de paasexamens mogelijk niet doorgaan, hoeven leerlingen niet te vrezen. “Automatisch levert zo’n onderbreking een leerachterstand op. Zeker in het lager, waar leerlingen nog niet zelfstandig genoeg zijn, moet je de ouders mee betrekken. Maar ik geloof in de veerkracht van het systeem. De opgelopen achterstand in het leerplan en de eindtermen kan volgend schooljaar gecompenseerd worden.”

“Vooral voor alleenstaande ouders is dit een zeer moeilijke puzzel om te leggen”, vult pedagoog Michel Vandenbroeck van de UGent aan. “Ik hoop op solidariteit.” De regelingen onder buren en kennissen lijken volgens hem een goede mogelijkheid om de opvang te spreiden. Vandenbroeck ziet ook het nut van creatieve oplossingen -zoals speelgoedruil- om verveling bij de jongste kinderen tegen te gaan.

“Het is wel aangewezen om kinderen opdrachten te geven. Indien het uitzonderlijke regime lang aanhoudt, staan de examens al snel voor de deur. De leerstof is dan nog moeilijk in in te halen.”

Hoe gaan die lessen praktisch in hun werk?

Smartschool introduceert de komende dagen een compleet nieuwe gratis tool die realtime afstandsonderwijs mogelijk maakt. Met Smartschool Live kan je als leerkracht eenvoudig je scherm delen met je leerlingen en je webcam in- of uitschakelen. Leerlingen kunnen reageren en discussiëren via de chatfunctie. Er kunnen ook aantekeningen gemaakt worden op documenten die zichtbaar zijn voor iedereen die volgt. Enkel de leerlingen van een specifiek vak hebben toegang tot de online sessie.

Waarom wordt er wel nog opvang voorzien in scholen? Fungeren de kinderen op die manier niet als doorgeefluik voor het virus?

“Daar bestaat toch wat verwarring rond”, luidt het antwoord van professor Herman Goossens Goossens. “Ik heb dinsdag experten uit heel Europa samengebracht in Amsterdam om over de kwestie te debatteren. We zijn niet tot een consensus gekomen. Italianen en Nederlanders vonden dat we de scholen niet moesten sluiten, Fransen waren iets genuanceerder.”

“Ik vond persoonlijk ook dat een sluiting niet nodig was. We hebben heel veel epidemiologische informatie uit China en andere landen die duidelijk aantoont dat kinderen zelden besmet geraken. En als dat gebeurt, hebben ze weinig symptomen. Ik heb er heel wat mails over gekregen, maar de leerkrachten lopen dus eigenlijk weinig risico.”

“Ik denk dat men uiteindelijk een soort van compromis gesloten heeft waar ik me wel volledig kan in vinden. Zorg voor de tweeverdieners, zodat ze via de opvang toch een oplossing voorhanden hebben. En zorg vooral dat verpleegkundigen en artsen nog altijd hun werk kunnen blijven doen.”

