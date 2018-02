Ondervoorzitter van Antwerpse moskee opgepakt in dossier van zedenfeiten Patrick Lefelon Redactie

19 februari 2018

15u35

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 16 De ondervoorzitter van moskee El Fath in het Antwerpse district Borgerhout is aangehouden voor de aanranding van een minderjarig meisje.

Een week geleden waren de eerste klachten in de media verschenen. Een imam had de ondervoorzitter in de moskee gefilmd terwijl hij een minderjarige meisje betastte. De feiten zouden gepleegd zijn tijdens het koranonderricht in de moskee.

De ondervoorzitter kon niet onmiddellijk opgepakt worden. Hij vluchtte net voor het bekendgeraken van het nieuws naar Marokko. Vorige donderdag keerde hij terug. Een dag later werd hij gearresteerd en aangehouden.

Tot nog toe is er één klacht van ouders van een minderjarige. De geruchten over aanranding van minderjarigen zorgden voor onenigheid binnen het moskeebestuur. Een bestuurslid dat naar de politie wilde stappen, werd afgedreigd door andere bestuurders.

Het Antwerpse parket bevestigt vooralsnog alleen dat er een onderzoek naar mogelijke zedenfeiten loopt en wil voorlopig niet communiceren over de zaak, om het lopende onderzoek niet te schaden.