Ondervoorzitter MR: “Heb er genoeg van dat men ons als Untermenschen behandelt omdat we Walen zijn” HLA

16 december 2019

08u55

Bron: Belga 6 MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke haalt hard uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Er zijn zaken die je niet zegt. Ik heb er genoeg van dat men ons als 'Untermenschen' behandelt omdat we Walen zijn.”

Jean-Luc Crucke, ook minister voor Begroting in de Waalse regering, reageert verontwaardigd op enkele recente uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Zo had die het vorige week maandag over “miljarden aan belastingen om passieve kiezers in het zuiden van het land te onderhouden”. PS-voorzitter Paul Magnette schoot donderdagavond hard terug in de studio's van de RTBF. “We weten dat De Wever begint te schelden als hij geen argumenten meer heeft. Hij valt aan omdat hij niet wil deelnemen. De N-VA sloot zichzelf uit en dat is voor iedereen duidelijk.”

MR-vicepremier David Clarinval sloot de paars-gele piste met N-VA afgelopen weekend in kranteninterviews uit. “Paars-groen met CD&V, of nieuwe verkiezingen”, klonk het. Ondervoorzitter Jean-Luc Crucke sluit paars-geel niet uit, maar de uitspraken van De Wever vormen wel “een moeilijkheid”, zei hij maandag in Matin Première op de RTFB-radio. “Er zijn zaken die je niet zegt. Ik heb er genoeg van dat men ons als 'Untermenschen' behandelt omdat we Walen zijn. Maar langs de andere kant hoor ik een voorzitter van de PS die gesprekken die vertrouwelijk moeten blijven open en bloot op tafel legt.”

Crucke roept zowel PS als N-VA op om “te stoppen met de kwetsende taal die geen oplossing is”. “Het land heeft nood aan staatsvrouwen en -mannen die hun verschillen langs de kant kunnen laten en voor het essentiële kunnen gaan, op een weg die nog Belgisch blijft.”