Ondertussen in Koksijde: paard zwemt voorbij vissersboot... 1 kilometer van de kust Bart Boterman

05 oktober 2018

17u07

Bron: eigen berichtgeving 73 De bemanning van enkele schepen voor de kust van Koksijde moet deze voormiddag raar hebben opgekeken toen er plots een paard voorbij zwom. Het dier was rond 10.30 uur op hol geslagen op het strand van Koksijde tijdens een wandeling. Het zwom steeds verder.

"Op het moment dat wij aankwamen om het paard te redden, was het al 700 meter van het strand verwijderd. Ons materiaal is niet uitgerust om op zee te gaan, dus verwittigden we het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende)", zegt brandweerkapitein Michel Willaert.

"Ongeveer tegelijkertijd nam het klein garnaalvissersbootje Muffy contact op omdat er een paard voorbij zwom", zegt Réjane Gyssens van het MRCC. "We contacteerden meteen twee onderzoeksschepen die in de buurt lagen, namelijk de Stream en de Zeekat. Er waren duikers aan boord en die boden meteen hun hulp aan", aldus Gyssens. Het paard was intussen al een kilometer ver in zee. "De duikers slaagden erin om een touw vast te binden rond de romp. Ze bevestigden het touw aan de Stream en namen het paard aan lage snelheid op sleeptouw. Een van de bemanningsleden hield het hoofd van het paard boven water", aldus Gyssens.

Eens aan wal, nam de brandweer de interventie opnieuw over. "We hadden inmiddels een dierenarts ter plaatse geroepen. Het paard was wonderwel in goede gezondheid. De dierenarts gaf enkel een kalmeringsmiddel", zegt brandweerkapitein Michel Willaert nog. Volgens hem raakte het paard gedesoriënteerd toen het in het water liep. "Het paard ziet plots enkel nog de soort spiegel van de vlakke zee en weet niet waarheen gelopen. Daarom zwom het allicht telkens verder", aldus Willaert.

Het was overigens een Franstalige toerist die met zijn paard aan de hand wandelde over het strand toen hij het dier plots niet meer kon houden. Achteraf was hij dolblij toen hij zijn paard na enige opschudding terug mee in zijn trailer kon nemen.