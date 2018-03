Onderschepte Syriëstrijder (25) moet 15.000 euro betalen aan cipier die hij aanviel met schroef in plank Birger Vandael

13 maart 2018

15u23 5 Een geradicaliseerde man (25) uit Edegem moet een schadevergoeding van 15.295,09 euro betalen aan een cipier (46) van de Hasseltse gevangenis. De man sloeg op 24 mei 2015 met een plank waarin een schroef bevestigd zat op het slachtoffer. Op dat moment zat hij reeds in de cel nadat hij werd onderschept op weg naar Syrië. De cipier houdt een blijvende ongeschiktheid over aan de feiten.

De man met Aziatische en Zuid-Afrikaanse roots was destijds 22 jaar toen hij na zijn onderschepping in Turkije op het vliegtuig naar Charleroi werd gezet. Daar werd hij meteen opgepakt door de federaal gerechtelijke politie van Antwerpen. Hij werd vervolgens voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem aanhield. De twintiger zou zich enkele jaren geleden tot de islam hebben bekeerd en radicaliseerde toen hij jihadistische websites bezocht. Zijn omgeving ontkende destijds dat hij zich wou aansluiten bij Islamitische Staat (IS). Het is hoe dan ook duidelijk dat de man een einzelgänger is.

Achterhoofd

De man zat in Hasselt opgesloten onder ‘verhoogde veiligheid’, maar toch liep het mis. “Een cipier wilde beklaagde uit zijn cel halen voor het bezoekuur. De cipier zag door het venster hoe hij klaarstond en zijn handen zichtbaar langs zijn lichaam hield. Zonder enige aanleiding viel hij de cipier vervolgens aan met een houten lat. Hieruit stak een schroef van wel vier centimeter. De cipier werd meermaals met de lat geslagen en kon deze enigszins afweren met zijn onderarmen. Na een duw belandde hij op de gang terecht, waar hij opnieuw een slag kreeg op zijn achterhoofd. Het slachtoffer kreeg hulp van zijn collega’s, maar hield er ernstige verwondingen over”, aldus de procureur tijdens de behandeling.

Volgens Sofie Jans, advocate van de burgerlijke partij, kon achteraf worden vastgesteld dat haar cliënt op zijn armen en achterhoofd slagen had gekregen. “Hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis en was meer dan vier maanden werkonbekwaam. Hij heeft nog steeds hoofdpijn en lijdt ook psychisch. Hij heeft zijn activiteiten ernstig moeten terugschroeven en leed inkomstenverlies”, liet zij verstaan.

Geïnterneerd

De beklaagde werd na de feiten overgeplaatst naar de gevangenis van Brugge. Hij werd twee maanden later geïnterneerd door de raadkamer. Omdat de schade bij het slachtoffer in Hasselt zodanig groot was, werd besloten om de zaak toch te behandelen. Intussen zit de man in een psychiatrische instelling in Bierbeek. Zowel op het moment van de feiten als op het ogenblik van het onderzoek leed hij aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden ernstig heeft aangetast. Het risico op herval is bovendien aanwezig. Bijgevolg stelde de wetsdokter dat de verdere residentiële behandeling nog steeds is aangewezen en beveelt de rechtbank de verdere internering. Daarnaast moet de man ook de kosten van de publieke vordering (1.226,74 euro) en de geïndexeerde vergoeding (51,20 euro) betalen.

De schadevergoeding van 15.295,09 euro kan nog oplopen. De Edegemnaar moet immers 151 euro van het totaalbedrag provisioneel betalen omdat er nog onduidelijkheid is over bepaalde inkomstenverliezen en de precieze kosten van behandelingen.