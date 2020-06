Onderscheid tussen private en publieke feesten: Unizo niet te spreken over “onlogisch en discriminerend” ministerieel besluit ADN

30 juni 2020

16u54

Bron: Belga 0 Ondernemersorganisatie Unizo is niet te spreken over het feit dat in het ministerieel besluit over de beslissingen van de Veiligheidsraad een onderscheid wordt gemaakt tussen private feesten en publieke feesten. De organisatie heeft het over een "volstrekt onlogische en onbegrijpelijke discriminatie".

Wie een receptie of een feest in privésfeer organiseert, met een professionele cateraar en een vooraf gekende gastenlijst, mag vanaf woensdag hooguit 50 genodigden ontvangen en vanaf 1 augustus hooguit 100. Voor publieke feesten, waarvan niemand vooraf de toeloop kent, ligt die limiet op 200 genodigden en straks op 400 binnen, en vanaf augustus zelfs op 800 genodigden buiten.

Dit onderscheid tussen publiek en privaat, dat hadden we totaal niet zien aankomen. Dit is een regelrechte discriminatie tussen verschillende organisatoren die echt niet door de beugel kan Unizo

‘Kaakslag’

Onbegrijpelijk, vindt Unizo. "Dit slaat nergens op en is een kaakslag voor veel van onze traiteurs en cateraars die de noodgedwongen annulaties andermaal zullen zien binnenstromen", hekelt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. "Dit onderscheid tussen publiek en privaat, dat hadden we totaal niet zien aankomen. Dit is een regelrechte discriminatie tussen verschillende organisatoren die echt niet door de beugel kan.

Van Assche pleit ervoor om voor professionele banketten toch gewoon de geldende regels voor de horeca toe te passen, met oog voor de noodzakelijke social distancing, en met eenzelfde limiet op het aantal gasten als bij de publieke banketten.

Beurzen

De ondernemersorganisatie is voorts ook ontgoocheld over het uitblijven van enig perspectief voor de organisatie van beurzen.

"In Nederland en in beperkte mate in Duitsland kunnen beurzen al vanaf 1 juli georganiseerd worden en in Frankrijk kan het ongelimiteerd vanaf 1 september. Maar bij ons is er nog altijd geen enkel perspectief, wat betekent dat men in deze sector de rest van het jaar wel kan vergeten aangezien er minstens vier maanden nodig is om een beurs op te zetten", vervolgt Van Assche. De beurzen dreigen volgens hem de nieuwe vergeten sector te worden en hij dringt daarom aan op een klaar en duidelijk perspectief voor de eventsector.

