Ondernemer Noël Slangen groeide zelf op in armoede en is nu voorzitter van Kinderarmoedefonds tvc

09 december 2019

13u35

Bron: Belga 0 Ondernemer Noël Slangen is de nieuwe voorzitter van het Kinderarmoedefonds. Hij neemt de fakkel over van kinderpsychiater op emeritaat Peter Adriaenssens.

Noël Slangen is columnist voor het Laatste Nieuws en Het Belang van Limburg, ondernemer en was in een vorig leven ook communicatieadviseur bij Open Vld. Slangen groeide zelf op in armoede, en de problematiek ligt hem dus na aan het hart. "Kinderarmoede zou een uitdaging moeten zijn die ieder jaar in belang inboet. Maar we zien helaas dat de kinderarmoede in ons welvarend land blijft toenemen", zegt hij.

De Limburger is al sinds de start lid van het bestuurscomité van het Kinderarmoedefonds, en is nu dus voorzitter van het fonds. Hij neemt de fakkel over van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, die aan boord blijft als bestuurslid.

Het Kinderarmoedefonds steunt projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen in Vlaanderen en Brussel tegengaan. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De voorzitter ontvangt geen enkele vorm van vergoeding.