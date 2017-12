Ondernemer en politicus Freddy Van Gaever (79) overleden Redactie

09u59

Bron: Belga 4 BELGA Voormalig parlementslid en stichter van VLM Airlines Freddy Van Gaever is afgelopen nacht overleden aan kanker. Dat werd vernomen bij de familie van de zakenman.

Freddy Van Gaever was vooral bekend als ondernemer in de luchtvaartsector. Hij lag aan de basis van onder meer Delta Air Transport, VLM Airlines en VG Airlines. In 2004 kwam hij voor de eerste keer op bij de Vlaamse verkiezingen, op de lijst van Vlaams Belang. Hij zetelde in het parlement tot 2007 en ging daarna voor drie jaar naar de Senaat.

Van Gaever hoopte in 2018 nog op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen, als lijstduwer in Antwerpen. Vorig jaar probeerde hij nog tevergeefs het door hem opgerichte VLM Airlines van de financiële afgrond te redden. Hij werd 79 jaar.