Ondernemer Christian Leysen (64) wordt Kamerlijsttrekker van Open Vld in Antwerpen DDW TT ARA

14 februari 2019

10u33 0 Open Vld heeft de zoektocht naar een nieuwe federale lijsttrekker in Antwerpen afgerond. Het partijbestuur kwam vandaag uitzonderlijk bijeen om de vacature in te vullen en geeft om 11 uur een persconferentie. Daar zal bekend gemaakt worden dat ondernemer Christian Leysen (64) de nieuwe lijsttrekker wordt, vernam onze redactie.

De voorstelling had normaal drie weken geleden al moeten gebeuren, maar gedoodverfd kandidaat Philippe De Backer haakte toen op het laatste moment af en het verhoopte witte konijn daagde ook al niet op bij de liberalen. De naam van VTM-weervrouw Jill Peeters circuleerde, maar die zou bedankt hebben.

De indruk ontstond daarna dat Willem-Frederik Schiltz de logische vervanger van De Backer zou worden, maar hij blijft in het Vlaams Parlement. De partij kon nu ondernemer Christian Leysen aantrekken, die al langer lid is van de partij. Hij zit sinds 2015 voor de liberalen in de raad van bestuur van de VRT en was van 2000 tot 2003 al eens gemeenteraadslid in Antwerpen. Leysen is tijdens zijn carrière actief geweest in verschillende ondernemingen, onder andere bij de Antwerpse rederij Ahlers. Hij is de broer van Thomas Leysen, voormalig CEO van Umicore.

Leysen zegt “liberaal in hart en nieren” te zijn. “Voor mij staat Open Vld voor vrijheid en vooruitgang. En vooruitgaan betekent voor mij ervoor zorgen dat de koopkracht van mensen vergroot, en dat de concurrentiekracht van onze bedrijven toeneemt. Alleen met meer jobs en meer mensen die werken kunnen we onze welvaartsstaat verstevigen. Op dat pad moeten we de komende jaren verder gaan, en bij Open Vld is dat duidelijk de prioriteit.”

Alle andere lijsttrekkers waren bij Open Vld al bekend. Voor het Vlaams parlement trekt Mechels burgemeester Bart Somers de lijst in Antwerpen.