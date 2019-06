Onderhandelingen voor Brusselse regering gestart zonder Open Vld: “Soms is er wat tijd nodig” SVM

24 juni 2019

16u14

Bron: Belga 0 In het Brussels Parlement zijn vanmiddag de onderhandelingen gestart voor de vorming van een Brusselse regering. Dat gebeurde met een valse noot aangezien Open Vld niet kwam opdagen. De partij wil eerst nog een onderhoud met de formateurs, dat moet in de loop van de dag plaatsvinden. De overige vijf partijen -PS, Ecolo, Groen, one.brussels-sp.a en DéFI- betreurden de afwezigheid van Open Vld, maar toonden zich niet echt ongerust.

De onderhandelingen worden geleid door de formateurs Rudi Vervoort (PS) en Elke Van den Brandt (Groen). De delegaties van de partijen zijn samengesteld uit twee onderhandelaars en één medewerker. Op de eerste vergadering zal Vervoort zijn nota toelichten en krijgen de onderhandelaars toelichting door de administratie over de toestand van de begroting. De kabinetschef van Guy Vanhengel (Open Vld) neemt ook deel aan de vergadering, is het horen.

Elke Van den Brandt betreurde de afwezigheid van Open Vld, maar was er gerust in dat “ze elkaar nog zullen ontmoeten". Ze hoopte dat het gesprek met Open Vld er snel komt.

“Draad gespannen, maar niet gebroken”

"Soms is er wat tijd nodig bij sommige partijen. Dat heeft niet altijd met Brussel te maken", reageerde Pascal Smet (one.brussels-sp.a). Hij is ervan overtuigd dat Open Vld alsnog rond de tafel zal gaan zitten. "Ik hoop dat we snel kunnen vooruitgaan."

Ook Vervoort erkende dat "de toestand in Brussel soms wat ingewikkeld is". Maar hij toonde zich optimistisch. "De draad is gespannen, maar nog niet gebroken.”

"Wat telt is dat er geen breuk is", vulde Laurette Onkelinx aan. “Er komt nog een ontmoeting met de formateurs. Het komt erop aan om hen gerust te stellen.” Het PS-kopstuk waarschuwde wel om "Brussel niet te laten gijzelen door andere dossiers".

Open Vld wil MR mee aan tafel hebben. “Maar in Brussel beslist elke taalgroep autonoom over de coalitiepartners”, benadrukken Onkelinx en Bernard Clerfayt (DéFI).

Actie van Greenpeace

Greenpeace wachtte de onderhandelaars vanmiddag op met een cadeau: een verbrandingsmotor die omgetoverd was tot museumstuk. De milieuorganisatie pleit ervoor om van Brussel een voorbeeldstad te maken die resoluut kiest voor een sociale en klimaatvriendelijke mobiliteit, zonder auto’s op fossiele brandstoffen. Concreet vragen ze een rijverbod voor dieselwagens vanaf 2025 en benzinewagens vanaf 2030.