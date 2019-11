Onderhandelingen tussen directie en vakbonden De Lijn leveren geen resultaat op: ook morgen actie in heel Vlaanderen LH

13 november 2019

17u10

Bron: Belga, VTM NIEUWS 12 De onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden van De Lijn in Vlaams-Brabant hebben voorlopig geen resultaat opgeleverd. Dat wil zeggen dat morgen voor de tiende dag op een rij zal gestaakt worden in de provincie. Een deel van de chauffeurs is al sinds vorige week in staking. Het ACOD en het ACLVB hebben aan VTM NIEUWS bevestigd dat de stakingsactie morgen in heel Vlaanderen verder gaat.

Met hun stakingsactie protesteren de chauffeurs in Vlaams-Brabant tegen tal van problemen bij De Lijn zoals onregelmatige werkroosters voor chauffeurs en controleurs als gevolg van slechte planning, het vaak niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en het personeelstekort.

Omdat de onderhandelingen onder leiding van een sociaal bemiddelaar gisteren niets opleverden, riep het ACOD gisteren op tot een staking in heel Vlaanderen.

De nationale staking van vandaag wordt enkel ondersteund door de socialistische vakbond ACOD. Voor de staking in Vlaams-Brabant steunt naast de socialistische vakbond ook de liberale ACLVB de actie. Het christelijke ACV heeft weliswaar begrip voor de eisen van de actievoerders, maar vindt een staking zowel nationaal als in Vlaams-Brabant momenteel niet aan de orde omdat er volgens hen momenteel nog voldoende onderhandelingsruimte is. Vakbondssecretaris Jo Van der Herten (ACV) pleitte eerder vandaag voor een nieuwe verzoeningsvergadering onder leiding van een sociaal bemiddelaar op nationaal niveau.

Ook in de namiddag was er hinder door de staking. Volgens de openbaarvervoermaatschappij is net als deze ochtend ongeveer 70 procent van de bus- en tramchauffeurs uitgereden. De hinder is nog steeds het grootst op een aantal stadsnetten en aan de kust, maar ook elders is de dienstverlening verstoord.

In de provincie Antwerpen is ongeveer twee derde van de chauffeurs uitgereden, meldt De Lijn via de ‘verstoringspagina’ op de website. In Antwerpen stad is de hinder het meest voelbaar: een derde van de bussen en ongeveer de helft van de trams rijdt er. Het verschil in frequentie tussen de verschillende lijnen is soms groot, klinkt het nog in de update van 16.15 uur.

In Limburg is zowat 80 procent van de bussen uitgereden. “Hier en daar kunnen ritten wegvallen maar de hinder is niet geconcentreerd op bepaalde lijnen of in bepaalde gebieden.”

In Oost-Vlaanderen is ongeveer 70 procent van de chauffeurs aan de slag gegaan. De meeste hinder is er op de stadsnetten van Gent, Aalst en Sint-Niklaas. Vanaf 19.30 uur rijden alle voertuigen op het Gentse net terug naar de stelplaats en ook het nachtnet zal er verstoord zijn.

En dan is er Vlaams-Brabant: 70 procent is er uitgereden en de actie is het meest voelbaar in de regio Dilbeek en op de Leuvense stadslijnen.

Ongeveer twee derde van de chauffeurs in West-Vlaanderen zijn tot slot aan het werk gegaan. Vooral aan de kust is de hinder groot: er rijden weinig bussen en heel weinig kusttrams, dixit De Lijn. Ook het stadsnet van Kortrijk is zwaar getroffen en in Brugge rijdt ongeveer de helft van de bussen. Op de streeklijnen is de situatie iets beter.

Ook vanavond zal de dienstregeling nog verstoord zijn. Voor gedetailleerde informatie kunnen reizigers terecht op de verstoringspagina van De Lijn via verstoring.delijn.be