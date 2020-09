Onderhandelingen formatie morgen verdergezet kv

25 september 2020

23u43

Bron: Belga 0 Formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette en de voorzitters van de Vivaldi-partijen hebben vanavond omstreeks 23 uur een punt gezet achter de werkzaamheden. Zaterdag zitten ze vanaf 10 uur opnieuw rond de tafel met in de voormiddag onder meer veiligheid en justitie en na de middag onder meer pensioenen.

De onderhandelaars zaten sinds 10 uur samen in het Egmontpaleis. Op het programma stond onder meer de bespreking van de hoofdstukken relance, gezondheidszorg, institutionele en politieke hervormingen, pensioenen en defensie.

Naar verluidt verlopen de gesprekken erg goed en aan een hoog tempo. De voorzitters vergaderen plenair doorlopend met de voorzitters van de liberalen, socialisten, groenen en CD&V. Parallel zitten technici in allerlei werkgroepen samen.



Tot nu toe stonden er wel geen echt controversiële punten op het programma. Wellicht komt daar in de loop van het weekend wel verandering in. Ook moeten de partijen nog de knoop doorhakken over wie de premier wordt.