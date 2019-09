Onderhandelaars Vlaamse regering mikken op lange donderdagnacht om vrijdag te landen TT

25 september 2019

18u44

Bron: Belga 11 De onderhandelaars voor een Vlaamse regering mikken voor hun landing op een lange nacht van donderdag op vrijdag. Dat is te horen bij zowel N-VA, CD&V als Open Vld in de marge van de commissiezitting in het Vlaams Parlement. "Maar eerst moet er natuurlijk nog een crisette komen", zegt een van hen. De partijen hebben alle drie zalen in optie om komend weekend congressen te organiseren.

Vandaag ligt de onderhandeling stil, omdat er te veel ministers worden verwacht in de ad hoc-commissie van het parlement. Vanavond is er bij meerdere partijen wel intern overleg over de formatie.

Morgen om 9 uur gaat de discussie opnieuw van start en verschillende onderhandelaars hebben de ambitie om hun bed niet op te zoeken voor er wordt afgeklopt. Maar zonder slag of stoot zal dat niet gebeuren. "Het zal nog wel ergens op moeten clashen", zegt een Open Vld'er.

Hijzelf gokt op een discussie rond klimaat en energie. In dat domein is van bij het begin de vraag of het Klimaatplan van de vorige regering het uitgangspunt moet vormen, of de ambitieuzere klimaatresolutie van het parlement. Een N-VA'er denkt dan weer dat het op een ideologisch thema zal botsen, zoals inburgering. Voor het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg zou de 'vork' al vastliggen.

Congressen dit weekend

Als de onderhandelaars er tijdig uit raken, kunnen er in het weekend congressen worden georganiseerd. Bij N-VA moet de uitnodiging daarvoor minstens 48 uur op voorhand vertrekken. Om zondag congres te kunnen houden, zou er dus ten laatste vrijdag moeten worden geland.

Na het partijcongres trekken de toplui van de drie partijen zich terug om te beslissen over de ministerposten. N-VA mag er vijf verdelen, de beide andere partijen twee. CD&V krijgt daarbovenop wellicht de positie van parlementsvoorzitter. Bij de christendemocraten valt te horen dat Joke Schauvliege daarvoor kandidaat is, maar ook huidig minister Koen Van den Heuvel wordt genoemd. "Ik laat nog niet in mijn kaarten kijken", reageert Van den Heuvel. "Maar in de voetsporen van Jan Peumans mogen treden, is voor iedereen een mooie uitdaging.”