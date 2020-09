Onderhandelaars na lange nacht uiteen zonder finaal akkoord IB

28 september 2020

04u28

Bron: Belga 0 De onderhandelaars van de zeven partijen die een federale regering willen vormen, zijn zondagnacht uit elkaar gegaan zonder finaal akkoord. Ze praten vanaf 10 uur deze ochtend verder.

De vertegenwoordigers van liberalen, socialisten, groenen en CD&V hebben zondag de hele dag en het grootste gedeelte van de nacht onderhandeld over een regeerakkoord. Heel wat moeilijke knopen moesten nog worden doorgehakt, niet in het minste die van de begroting, het sluitstuk van het akkoord.

Die finale budgettaire discussie is uiteindelijk nog niet kunnen beginnen, aangezien deze nacht vooral gediscussieerd is over institutionele thema's, waardoor er nog geen akkoord is.

De gesprekken zijn voorlopig stilgezet: vanaf 10 uur deze ochtend wordt er verder gepraat.

De coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) moeten vanavond verslag uitbrengen bij de koning.