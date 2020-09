Exclusief voor abonnees

Onderhandelaars gaan door tot diep in de nacht, maar dat is geen goed idee volgens experts

Koen Van De Sype en Stijn Defoirdt

29 september 2020

17u59

We hebben het de afgelopen dagen al meermaals gezien: regeringsonderhandelaars die tot diep in de nacht doorgaan om tot een akkoord te komen. Maar is dat wel een goed idee, onderhandelen over belangrijke dingen terwijl je doodmoe bent? En wat is het effect ervan?