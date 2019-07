Onderhandelaars Brusselse regering hakken morgen laatste knopen door LH

15 juli 2019

14u16

Bron: Belga 0 De onderhandelaars voor een Brusselse regering hebben hun plenaire vergadering opgeschort en zetten hun werkzaamheden morgen voort met een ultieme lezing en de vergelijking van de Franse en Nederlandstalige tekst van het toekomstige regeerakkoord. Morgen worden ook de laatste knopen doorgehakt. Dat meldt het kabinet van formateur minister-president Rudi Vervoort in een korte mededeling aan Belga. Intussen is de plenaire vergadering opgeschort.

Met de mededeling worden de signalen dat er vandaag reeds een akkoord zou zijn, getemperd. De toetredingscongressen van de zes coalitiepartners vinden ten laatste woensdag plaats.

De zes delegaties van socialisten, groenen, Open Vld en DéFI zaten sinds 13.30 uur opnieuw rond de tafel in het Brussels Parlement. Er werd toen gesuggereerd dat het een kwestie van uren was voor er witte rook uit de schoorsteen zou komen. Verschillende partijen hadden reeds morgenavond een toetredingscongres gepland. Maar even voor drie uur meldde het kabinet Vervoort dat er morgen voortgewerkt zou worden. Het doel blijft om de Brusselse regering voor 21 juli te installeren, luidt het nog.

De plenaire vergadering is intussen opgeschort. Deze namiddag en -avond zullen technische werkgroepen de vergadering van morgen voorbereiden. “Alle partners rond de tafel hebben vertrouwen om zo snel mogelijk het toekomstproject voor het Brussels Gewest voor te stellen”, luidt het.

Knelpunten

Er blijven nog enkele knelpunten over, merkte Zakia Khattabi eerder vandaag op. De covoorzitster van Ecolo verwees naar de fiscaliteit en de tweetalige scholen. Vooral op dat laatste punt staan de neuzen nog niet in dezelfde richting. Voor Khattabi moet het principe in het regeerakkoord worden ingeschreven en zijn de modaliteiten voor later.



DéFI-voorzitter Olivier Maingain merkte op dat de gewesten institutioneel niet bevoegd zijn om tweetalig onderwijs te organiseren. "Ik ben het ermee eens dat het taalonderricht moet worden versterkt, maar tweetalige scholen zijn niet onze keuze. Er zouden taalbaden mogelijk moeten zijn, ook in andere talen dan het Nederlands zoals Engels, Duits of Spaans", aldus Maingain, die pleitte voor een "diversiteit van talen, eerder dan tweetaligheid".