Onderhandelaars Brusselse formatie werken verder aan akkoord tegen einde van de week KVE

09 juli 2019

16u03

De onderhandelaars voor de vorming van een nieuwe Brusselse regering zitten sinds 14 uur opnieuw bijeen in het Brussels Parlement na een lange dag gisteren. De delegaties van socialisten, groenen, Open Vld en DéFI zaten gisteren van 9.30 uur tot middernacht rond tafel. En het lijkt erop dat de werkzaamheden goed vorderen. De vergadering zal tot in de vroege avond duren.

Wie het parlement via de hoofdingang betreedt, houdt zich (bijna) volledig aan de afgesproken mediastilte, maar uit indiscreties valt af te leiden dat het werk goed vordert. Naar verluidt zijn naast mobiliteit, economie, werk en vorming, ook reeds milieu en het bicommunautaire luik nagenoeg afgerond. Dinsdag ligt het delicate dossier van de netheid, met Net Brussel, op tafel.

Dat de zes delegaties - PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige kant, Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a aan Nederlandstalige kant - er een strak tempo op nahouden, kan ook te maken hebben met de situatie in Wallonië. Nadat zowel MR als cdH en PVDA de klaproosnota van PS en Ecolo hebben verworpen, komen de Franstalige liberalen steeds meer in beeld voor de vorming van een Waalse regering.

Maar voor PS-onderhandelaarster en voorzitster van de Brusselse PS-federatie, Laurette Onkelinx, kan er geen sprake van zijn om de MR ook in Brussel aan boord te eisen - iets waarop overigens ook Open Vld had aangedrongen bij de start van de formatiebesprekingen. "De MR was niet voorzien. De onderhandelingen zijn volop bezig en verlopen constructief", klonk het vastberaden.

Het is nog onduidelijk wanneer er witte rook te verwachten is uit de schouw van het Brussels Parlement, maar hier en daar spreekt men toch al van het einde van de week. Een aantal partijen zijn alvast voorbereidingen aan het treffen voor toetredingscongressen begin van volgende week. Daarmee lijkt alvast de deadline van 21 juli voor een nieuwe Brusselse regering (al dan niet met het vertrouwen van het parlement) nog steeds stevig in het vizier.