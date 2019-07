Onderhandelaars bijeen voor laatste vergadering: vanavond witte rook voor Brusselse regering? LH

15 juli 2019

14u16

Bron: Belga 0 De onderhandelaars van socialisten, groenen, Open Vld en DéFI zitten deze middag in het Brussels Parlement bijeen voor wat de laatste vergadering zou moeten zijn voor een Brussels regeerakkoord. Er blijven nog enkele knelpunten over, zoals fiscaliteit en tweetalige scholen, maar de meest optimistische voorspellingen spreken van een landing tegen de avond. Al kan het ook dinsdag zijn, hield een onderhandelaar een slag om de arm.

De onderhandelaars herhaalden dat de sfeer rond de tafel erg goed is. "We merken aan de tafel een goesting bij de andere partijen om een echte omslag te maken in Brussel", zei Elke Van den Brandt (Groen), die de onderhandelingen aan Nederlandstalige kant leidt.



Er blijven nog enkele knelpunten over, merkte Zakia Khattabi op. De covoorzitster van Ecolo verwees naar de fiscaliteit en de tweetalige scholen. Vooral op dat laatste punt staan de neuzen nog niet in dezelfde richting. Voor Khattabi moet het principe in het regeerakkoord worden ingeschreven en zijn de modaliteiten voor later.



DéFI-voorzitter Olivier Maingain merkte op dat de gewesten institutioneel niet bevoegd zijn om tweetalig onderwijs te organiseren. "Ik ben het ermee eens dat het taalonderricht moet worden versterkt, maar tweetalige scholen zijn niet onze keuze. Er zouden taalbaden mogelijk moeten zijn, ook in andere talen dan het Nederlands zoals Engels, Duits of Spaans", aldus Maingain, die pleitte voor een "diversiteit van talen, eerder dan tweetaligheid".

Verdeling van bevoegdheden

Normaal gezien zou ook de verdeling van bevoegdheden vandaag geregeld worden. Aangezien op de minister-president en een staatssecretaris na er enkel nieuwelingen in de regering zullen zitten, moeten de pakketten van de voorbije regering niet zomaar overgenomen worden. Maingain pleitte voor een zekere coherentie en complementariteit, zoals milieu en openbare netheid, gaf hij als voorbeeld. Voor DéFI ziet Maingain geen reden dat Bernard Clerfayt geen minister zou zijn. Hij heeft aan alle onderhandelingen deelgenomen, voegde hij eraan toe.