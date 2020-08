Onder dwang meegenomen Zakaria (3) na drie dagen nog steeds vermist mvdb

12 augustus 2020

11u53

Bron: La Meuse 12 Grâce-Hollogne Het jongetje dat maandagochtend door zijn vader met geweld is meegenomen Het jongetje dat maandagochtend door zijn vader met geweld is meegenomen uit een woning in Grâce-Hollogne nabij Luik, is nog steeds vermist. De kleine Zakaria (3) logeerde bij zijn overgrootouders terwijl mama Laura aan de kust verbleef om even op adem te komen. Sinds haar relatie met Zakaria’s vader spaak liep, gebruikt de man het kind als drukmiddel om terug samen te raken.

Het Facebookbericht waarin Laura meedeelde dat haar zoontje onder dwang is meegenomen verscheen in geen tijd op regiopagina’s over heel Franstalig België: “Zakaria is vanmorgen (maandagochtend, red.) door zijn vader ontvoerd. Hij brak in bij mijn grootouders en duwde hen. Hij liep de kamer binnen waar mijn zoon lag te slapen. Hij nam hem en vluchtte weg.”

Laura en vader van het kind Mohamed zijn sinds twee maanden definitief uit elkaar. Wie de voogdij over het kind heeft, is bij de breuk niet bepaald. De twee doorliepen geen procedure bij de familierechtbank. Beide ouders hebben vooralsnog de voogdij over het kind. In theorie mocht de vader zijn kind komen ophalen, wat niet wegneemt dat hij hierbij fysiek geweld heeft gebruikt en dit geheel tegen de afspraak was.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik leef al jaren met die dreiging”

In de krant La Meuse verklaart Laura dat dit niet de eerste keer is dat zoiets voorvalt. “Elke keer als er iets misgaat, neemt hij het kind mee. Ik leef al jaren met die dreiging.”

Toen het gezin bij familie in Tunesië verbleef, wou Mohamed niet dat Laura met Zakaria terugkeerde naar België. Hetzelfde gebeurde enkele maanden geleden toen de drie in Parijs verbleven. Ook toen verzette de man zich en wilde hij niet niet dat zijn zoontje met mama Laura naar Luik ging. “Sinds het einde van onze relatie gebruikt hij Zakaria als drukmiddel om weer bij elkaar te komen.” De moeder benadrukt dat ze haar zoon niet wil “afpakken” van zijn vader. Indien ze haar kind terug in de armen kan sluiten, wil ze alsnog een gezamenlijke voogdijregeling bij de rechtbank bekomen.

Het parket van Luik neemt de vermissing zeer ernstig. “De prioriteit blijft om ervoor te zorgen dat het kind in goede gezondheid verkeert”, aldus plaatsvervangend procureur des Konings Frédéric Lykops.

La Meuse schrijft nog dat rechercheurs er maandag in geslaagd zijn om met de gevluchte vader in contact te treden. Hun oproep om zich met het kind te melden bij de politie bleek vergeefs. De man beweert geseind te staan voor losstaande feiten.

Mama Laura vreest dat Mohamed met Zakaria naar het buitenland wil vluchten, iets wat de zaak aanzienlijk zou compliceren.